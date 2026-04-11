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Расписание матчей
Парагвай. Примера
2 де Майо - Спортиво Амелиано
2 де Майо - Спортиво Амелиано: обзор матча 11 апреля 2026
2 де Майо
11.04.2026, суббота, 00:15
Парагвай. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Спортиво Амелиано
17'
Д. Акоста
61'
J. Sanguina
83'
L. Ayala
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол 2 де Майо - Спортиво Амелиано
Завершен
Желтая карточка
V. Davalos Valdez
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Valentín Larralde
89'
Замена
M. Leon
️️️️➡️️
Raúl Cabral
89'
Замена
H. Benitez
️️️️➡️️
F. Franco
88'
Травма
F. Franco
Красная карточка
P. Delvalle
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
Luis Ayala
Пас отдал
E. Vera
Желтая карточка
Родриго Руис Диас
80'
Замена
F. M. Caceres Aguero
️️️️➡️️
A. Farina
79'
78'
Замена
️️️️➡️️
J. Sanguina
70'
Замена
Miguel Benítez
️️️️➡️️
A. Paredes
65'
Желтая карточка
Raúl Cabral
Замена
Родриго Руис Диас
️️️️➡️️
Диего Акоста
63'
Замена
P. Delvalle
️️️️➡️️
J. Diaz
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
J. Sanguina
Пас отдал
Raúl Cabral
46'
Замена
Luis Ayala
️️️️➡️️
Fabrizio Portillo
Замена
L. Delgadillo
️️️️➡️️
H. Riquelme
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Диего Акоста
Пас отдал
A. Farina
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
2 де Майо
1
A. Martinez
ВР
15
V. Davalos Valdez
ЦЗ
21
P. Sosa
(К)
ЦЗ
19
C. Castro
ЦЗ
32
J. Diaz
ЦП
31
H. Riquelme
ЦП
18
M. Acosta
ЦП
30
A. Farina
ЦП
10
A. Gomez
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Фелипе Хименес
Спортиво Амелиано
23
M. Martinez
ВР
21
F. Franco
ЦЗ
26
J. Gonzalez
(К)
ЦЗ
22
Luca Falabella
ЦЗ
19
A. Paredes
ЦЗ
6
J. Benitez
ЦП
20
Valentín Larralde
ЦП
30
Raúl Cabral
ЦП
10
E. Vera
ЦФ
38
Fabrizio Portillo
ЦФ
28
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
2 де Майо
12
C. Servin
ВР
2
M. Barreto
ЦЗ
23
F. M. Caceres Aguero
ЦЗ
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
3
W. Ibarrola
ЦЗ
11
U. Coronel
ЦЗ
37
L. Delgadillo
ЦП
17
P. Delvalle
ЦП
26
S. Fretes
ЦП
8
O. Colman
ЦП
24
O. Romero
ЦП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Спортиво Амелиано
35
Angel Sanchez
ВР
34
Miguel Benítez
ЦЗ
5
H. Benitez
ЦЗ
3
F. Baez
ЦЗ
11
S. Aranda
ЦП
24
Luis Ayala
ЦП
15
Walter Rodríguez
ЦП
40
A. Contrera
ЦП
25
L. Bruno
ЦФ
17
Carlos Favero
ЦФ
36
M. Leon
ЦФ
18
Alcides Ávalos
ЦФ
3-4-3
1
15
21
19
32
18
30
31
27
Акоста
5
10
4-3-3
23
26
22
19
21
6
20
30
28
38
10
30
23
23
30
31
37
37
31
32
17
17
32
27
Акоста
9
Руис Диас
9
Руис Диас
27
Акоста
19
34
34
19
21
5
5
21
38
24
24
38
30
36
36
30
Остались в запасе
2 де Майо
Спортиво Амелиано
12
C. Servin
ВР
2
M. Barreto
ЦЗ
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
3
W. Ibarrola
ЦЗ
11
U. Coronel
ЦЗ
26
S. Fretes
ЦП
8
O. Colman
ЦП
24
O. Romero
ЦП
Главный тренер
Фелипе Хименес
35
Angel Sanchez
ВР
3
F. Baez
ЦЗ
11
S. Aranda
ЦП
15
Walter Rodríguez
ЦП
40
A. Contrera
ЦП
25
L. Bruno
ЦФ
17
Carlos Favero
ЦФ
18
Alcides Ávalos
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Остались в запасе
12
C. Servin
ВР
2
M. Barreto
ЦЗ
4
R. O. Rodriguez Echeverria
ЦЗ
3
W. Ibarrola
ЦЗ
11
U. Coronel
ЦЗ
26
S. Fretes
ЦП
8
O. Colman
ЦП
24
O. Romero
ЦП
Остались в запасе
35
Angel Sanchez
ВР
3
F. Baez
ЦЗ
11
S. Aranda
ЦП
15
Walter Rodríguez
ЦП
40
A. Contrera
ЦП
25
L. Bruno
ЦФ
17
Carlos Favero
ЦФ
18
Alcides Ávalos
ЦФ
Главный тренер
Фелипе Хименес
Главный тренер
Умберто Гарсия
Статистика матча 2 де Майо - Спортиво Амелиано
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
338
508
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Gimenez, Paraguay
Стадион:
Монументаль Рио Парапити
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