2 апреля на стадионе «Куто Перейра» в Куритибе состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Коритиба» примет «Васко да Гама». Хозяева занимают 7-е место с 13 очками после 8 туров, гости расположились на 9-й строчке с 11 очками. Это встреча команд из верхней половины таблицы, которые демонстрируют разные стили игры.

«Коритиба»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме, особенно в обороне. В последних 5 играх «Коритиба» пропустила всего 3 гола (0.60 в среднем) – один из лучших показателей в лиге. Атака менее продуктивна: 4 гола за 5 матчей (0.80 в среднем). Лучший бомбардир – Педро Роша (5 голов в 13 матчах). В личных встречах с «Васко да Гама» дома «Коритиба» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 8 последних очных встречах подряд.

«Васко да Гама»

Гости находятся в отличной атакующей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних матчах Серии A. В последних 5 играх «Васко да Гама» забил 11 голов (2.20 в среднем) – мощнейший показатель, но пропустил 8 (1.60 в среднем). Оборона является слабым местом: клуб пропускает в 16 последних матчах Серии A подряд. В личных встречах с «Коритибой» в гостях «Васко да Гама» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 4 последних очных встречах.

Факты о командах

«Коритиба»

Поражение в последнем матче от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2)

В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 0.60 пропущено в среднем

13 очков, 7-е место (после 8 туров)

Лучший бомбардир: Педро Роша (5 голов)

Не проигрывает в 5 последних домашних очных матчах с «Васко да Гама»

Забивает в 8 последних очных встречах с соперником

«Васко да Гама»

Победа в последнем матче над «Гремио» (2:1)

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах

11 очков, 9-е место (после 8 туров)

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых очных матчей с «Коритибой»

Забивает в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Коритиба» – «Васко да Гама»

Ожидается встреча лучшей обороны последних матчей («Коритиба», 0.60 пропущенных) против лучшей атаки («Васко да Гама», 2.20 гола). Хозяева стабильны дома в личных встречах (5 матчей без поражений), гости находятся в отличной форме (4 матча без поражений). «Васко да Гама» обязательно забивает в 5 матчах подряд, а «Коритиба» забивает «Васко» в 8 очных встречах кряду. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки