«Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

У Зенита никчёмный менеджемент, конечно... Набрали каких то Осорий, Кранов, Ригонь и прочего шлака, хорошо хоть Сочи часть сплавили. Зачем было брать пристарелого Ракицкого(да, для РПЛ он топ, но не для ЛЧ) , нельзя было за лямов 25 купить топового защитника уровня Гарая? А вот теперь хотят избавиться от Дриусси, хотя Майами зимой предлагало за него 25 зеленых... И причем знали же о новом лимите, знали, что Мальком уже здоров, но зачем то решили его держать...
«Зенит» планирует отпустить в другие клубы как минимум двух легионеров. Речь идет об Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
Дриусси весной выражал желание вернуться в Аргентину, откуда он переехал в Россию летом 2017 года.
- Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
- Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.
- «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.