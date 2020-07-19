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  • «Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

«Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

19 июля 2020, 09:24
15

«Зенит» планирует отпустить в другие клубы как минимум двух легионеров. Речь идет об Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Дриусси весной выражал желание вернуться в Аргентину, откуда он переехал в Россию летом 2017 года.

  • Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
  • Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.
  • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1595140641
Ну ну лучше с кривоногими Шатовым и Ерохиным контракты продлить, чем с игроком старта
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ilichkadr
1595140921
Очередной бред от «Спорт-Экспресса». Дриусси остается, Ригони, Шатов с вещами на выход, Ерохин под вопросом.
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3a zenit
1595141385
ага тот(Дриусси) кто пашет на поле,на выход?
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САДЫЧОК
1595142044
Ригони конечно слабоват-Но сильнее Дзюбы. А , вот Дриусси зря хотят выгнать !
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Сильвербой
1595142623
Ну а как там с миллионами, которые должны были заработать на продаже этих ребят???
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docndoc
1595147671
Просто Газпром денюжку на Месси и Роналду наскрёб.. Газ же подорожал.)))))
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Хейтер Аларм
1595147877
У Зенита никчёмный менеджемент, конечно... Набрали каких то Осорий, Кранов, Ригонь и прочего шлака, хорошо хоть Сочи часть сплавили. Зачем было брать пристарелого Ракицкого(да, для РПЛ он топ, но не для ЛЧ) , нельзя было за лямов 25 купить топового защитника уровня Гарая? А вот теперь хотят избавиться от Дриусси, хотя Майами зимой предлагало за него 25 зеленых... И причем знали же о новом лимите, знали, что Мальком уже здоров, но зачем то решили его держать...
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