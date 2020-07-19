«Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

«Зенит» планирует отпустить в другие клубы как минимум двух легионеров. Речь идет об Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
Дриусси весной выражал желание вернуться в Аргентину, откуда он переехал в Россию летом 2017 года.
- Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
- Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.
- «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»