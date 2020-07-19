«Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

«Зенит» планирует отпустить в другие клубы как минимум двух легионеров. Речь идет об Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Дриусси весной выражал желание вернуться в Аргентину, откуда он переехал в Россию летом 2017 года.