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    «Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Дриусси и Ригони

    «Зенит» планирует отпустить в другие клубы как минимум двух легионеров. Речь идет об Эмилиано Ригони и Себастьяне Дриусси, информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    Дриусси весной выражал желание вернуться в Аргентину, откуда он переехал в Россию летом 2017 года.

    • Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
    • Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.
    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии10
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      Рейтинг: +213

      Хейтер Аларм 2 секунды назад

      У Зенита никчёмный менеджемент, конечно... Набрали каких то Осорий, Кранов, Ригонь и прочего шлака, хорошо хоть Сочи часть сплавили. Зачем было брать пристарелого Ракицкого(да, для РПЛ он топ, но не для ЛЧ) , нельзя было за лямов 25 купить топового защитника уровня Гарая? А вот теперь хотят избавиться от Дриусси, хотя Майами зимой предлагало за него 25 зеленых... И причем знали же о новом лимите, знали, что Мальком уже здоров, но зачем то решили его держать...

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      Рейтинг: +1420

      docndoc 3 минуты назад

      Просто Газпром денюжку на Месси и Роналду наскрёб.. Газ же подорожал.)))))

      0
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      Рейтинг: +6144

      Сильвербой 1 час назад

      Ну а как там с миллионами, которые должны были заработать на продаже этих ребят???

      0
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      Рейтинг: +4416

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ригони конечно слабоват-Но сильнее Дзюбы. А , вот Дриусси зря хотят выгнать !

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      Рейтинг: +3948

      3a zenit 1 час назад

      ага тот(Дриусси) кто пашет на поле,на выход?

      1
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      Рейтинг: +7695

      ilichkadr 1 час назад

      Очередной бред от «Спорт-Экспресса». Дриусси остается, Ригони, Шатов с вещами на выход, Ерохин под вопросом.

      1
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      Рейтинг: +9009

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну ну лучше с кривоногими Шатовым и Ерохиным контракты продлить, чем с игроком старта

      1
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      Рейтинг: +4416

      САДЫЧОК > Skull_Boy 1 час назад

      Шатов согласен ! Но , Ерохин -отличный игрок !

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      Рейтинг: +4416

      САДЫЧОК > Skull_Boy 1 час назад

      Любитель Дзюбы ! Тебе надо не за Зенит болеть - а за Шинник !

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      Рейтинг: +9009

      Skull_Boy > САДЫЧОК 1 час назад

      Да иди ты на болт тупорылое е_бло и правильно Дзюба сделал, что свалил херли ему в Спартаке ловить, как от АЕКа кипрского отсасывать или принимать от Санкт Галлена, а вы обыкновенно стадо идиотов хаете его

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