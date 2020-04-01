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    Дриусси: «Я хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил о желании вернуться в свой родной клуб «Ривер Плейт».

    «В России я скучаю по семье и друзьям. Обычно я провожу с ними отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжeлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит», – сказал 24-летний футболист.

    • Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
    • «Зенит» купил аргентинца летом 2017 года за 15 миллионов евро.
    • Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.

    Источник: El Intra Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1284

      altezzik 3 минуты назад

      Эти латиносы вечно домой хотят.

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