Дриусси: «Я хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил о желании вернуться в свой родной клуб «Ривер Плейт».
«В России я скучаю по семье и друзьям. Обычно я провожу с ними отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжeлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит», – сказал 24-летний футболист.
- Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
- «Зенит» купил аргентинца летом 2017 года за 15 миллионов евро.
- Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.
Источник: El Intra Sports