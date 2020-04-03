Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дриусси: «Я хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине»

Дриусси: «Я хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине»

3 апреля 2020, 00:15
19

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил о желании вернуться в свой родной клуб «Ривер Плейт».

«В России я скучаю по семье и друзьям. Обычно я провожу с ними отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжeлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит», – сказал 24-летний футболист.

  • Дриусси с 2003 по 2013 год занимался в академии «Ривер Плейт», после чего его перевели в первую команду.
  • «Зенит» купил аргентинца летом 2017 года за 15 миллионов евро.
  • Контракт форварда с петербургским клубом истекает в конце следующего сезона.

Источник: El Intra Sports
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1585863815
Эти латиносы вечно домой хотят.
Ответить
_Marqella_
1585864517
Классный игрок,жаль будет его потерять...Не знаю сколько платят в Ривере,но думаю ,что он себе уже обеспечил безбедную старость..В Питере его любят...))Переживём..
Ответить
GreyDM
1585865102
Заголовок статьи, как это часто бывает. вырван из контекста...
Ответить
Сильвербой
1585889006
Осталось немного подождать и все они разъедутся по "домам"!!! Буквально пол года - год и мы будем смотреть "чемпионат Белоруссии №2"!!!
Ответить
СМЕРШiРУ
1585892360
Все нормальные и адекватные игроки бегут из газпром-проекта. Возьмите в Зеню на контракт Бората Литейного и alarma. Вот будет настоящая бомж-компания ))) Позор "бомжам". Гы гы гы )))
Ответить
bizhan10
1585896453
Жаль, текст не передаёт слёзы и пузыри соплей)
Ответить
Ziklop
1585897260
Аргентина, там всегда праздник.
Ответить
Hektor 84
1585908535
И бзюбу с собой забирай
Ответить
Давид59
1585916082
Сейчас продавать нельзя. Из-за пандемии за него толковых денег никто не заплатит. По окончании сезона скорей всего продадут. Уж больно много он ноет
Ответить
raritet
1585919030
Ставка на латиносов мне всегда казалась не надежной. Теплолюбивые, подверженные настроению, без боевой закваски. Все -таки , северные люди , пусть и менее техничные , но хотя бы бьются на поле и не плачутся. Понятное дело, им трудно в северном городе, но за что платят большие деньги?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+