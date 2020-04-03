Дриусси: «Я хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил о желании вернуться в свой родной клуб «Ривер Плейт».

«В России я скучаю по семье и друзьям. Обычно я провожу с ними отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжeлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит», – сказал 24-летний футболист.