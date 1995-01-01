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    РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

    «Зенит» в 25-м туре РПЛ справился с «Тамбовом». Действующие чемпионы пропустили на 88-й минуте с пенальти.

    Зенитовцы продолжают с отрывом лидировать в таблице. Их нападающий Артем Дзюба опередил Зелимхана Бакаева и вышел на чистое первое место в чемпионате по голевым передачам. Он также лидирует в списке бомбардиров.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин (Шляков, 65), Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Обухов, Костюков (Федчук, 80), Мелкадзе.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Сантос, Оздоев (Ерохин, 90+1), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 67), Малком (Осорио, 81).

    Предупреждения: Чуперка, 12; Филин, 90+1 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +624

      S.K.V. 3 минуты назад

      Скучная игра,пенальти не было,Зенит с победой.

      1
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      Рейтинг: +6054

      paracetamol 4 минуты назад

      Нормальная была игра у Зенита, тренировочная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +791

      Semenycch 5 минут назад

      Календарь составлен так, что опять, как и в прошлом сезоне, гостевой матч с Краснодаром фактически является чемпионским.

      0
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      Рейтинг: +6054

      paracetamol > Semenycch 3 минуты назад

      Не смеши народ. Зенит с января чемпион.

      0
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      Рейтинг: +791

      Semenycch > paracetamol 1 минуту назад

      Правда? Докажешь?

      0
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      Рейтинг: +673

      _Marqella_ 5 минут назад

      Зенит с победой!!!! Чемпионство близко !!!!

      2
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      Рейтинг: +6054

      paracetamol 9 минут назад

      Зенит обычно маленьких не обижает, но если они огрызаются, то наказывает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4700

      GoldPlayFIFARus9 14 минут назад

      Ничего нового, снова последние минуты, снова пенальти в ворота Зенита. Судьи топят Зенит весь сезон, уже сколько лет подряд, но они не учитывают, что зенитовский дух так просто не сломить! Всех с победой!

      2
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      Рейтинг: +885

      ziborock > GoldPlayFIFARus9 12 минут назад

      Зенитовский дух это что такое?! Газы?!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +28

      прабабушка краба > ziborock 9 минут назад

      газы, приводящие пукан в режим горения это всё же ваша фишка;)

      0
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      Рейтинг: +791

      Semenycch 14 минут назад

      Стараюсь быть объективным, все повторы посмотрел, это не пенальти, это фантазии рефери! А вообще матч стараниями Тамбова получился тягомотным.

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