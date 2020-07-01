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  • РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

1 июля 2020, 19:24
54

«Зенит» в 25-м туре РПЛ справился с «Тамбовом». Действующие чемпионы пропустили на 88-й минуте с пенальти.

Зенитовцы продолжают с отрывом лидировать в таблице. Их нападающий Артем Дзюба опередил Зелимхана Бакаева и вышел на чистое первое место в чемпионате по голевым передачам. Он также лидирует в списке бомбардиров.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Шляков, 65), Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Обухов, Костюков (Федчук, 80), Мелкадзе.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Сантос, Оздоев (Ерохин, 90+1), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 67), Малком (Осорио, 81).

Предупреждения: Чуперка, 12; Филин, 90+1 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (54)
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GoldPlayFIFARus9
1593620796
Ничего нового, снова последние минуты, снова пенальти в ворота Зенита. Судьи топят Зенит весь сезон, уже сколько лет подряд, но они не учитывают, что зенитовский дух так просто не сломить! Всех с победой!
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_Marqella_
1593621358
Зенит с победой!!!! Чемпионство близко !!!!
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paracetamol
1593621424
Нормальная была игра у Зенита, тренировочная.
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S.K.V.
1593621435
Скучная игра,пенальти не было,Зенит с победой.
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Garrincha58
1593621722
Семак вам не стыдно так играть, а потом получать золотые медали????
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Давид59
1593621864
Где там пенальти был? Ракицкий никого не цеплял, оба выпрыгнули. Контакт конечно был. Если за это давать пендали то в каждой игре их будет штук по десять.
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Давид59
1593622524
Опять пешком играли. Если бы их Тамбов наказал, было бы справедливо
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mamba9090909
1593626346
Зенит не пижонил, как некоторые говорят, Зенит забил гол и спокойно вёл игру, сохраняя силы перед игрой с Краснодаром. А когда Тамбов забил левый пенальти, Зенит тут же, через 1,5 мин, восстановил положение и спокойно закончил матч.
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Мага 13
1593627274
ну если по-честному, то пенальти очень сомнительный был, на усмотрение судьи. в определённом смысле Зенит сегодня отскочил, мог потерять очки на ровном месте.
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житель СПб
1593631306
Не люблю здесь использовать ругательства, но хочется! Опять полная расслабленность, 1 гол забили - и все, силы тратить не надо. Тут внизу пишут - мол, силы берегли и 1 гола хватит... Чепуха! Меньше чем на 2-0 расслабляться нельзя. Пропижонили кучу моментов, и все шло к тому что судьба накажет! Наказала. Да, пенальти неоднозначный, но формальные основания были (Ракицкого не виню нисколько). И все! Случайно удалось забить за оставшиеся 3-4 минуты. А так, иначе - насколько бы было жалко потерянных этих 2х очков??! Или надо обязательно надрываться в тяжелых матчах с хорошими командами? Очки -то дают одинаковые! Второе. Все это говорит опять о том, что тренера НЕТ. Да, Семак замечательный человек, наверное, милый и добрый, но, блин - не тренер! Он был обязан в перерыве им физиономии начистить за игру во второй половине 1 тайма - а они на второй вышли вообще не играть, а присутствовать. Опять "валидольная" игра...
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