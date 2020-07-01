РПЛ. Ригони на 91-й минуте принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

«Зенит» в 25-м туре РПЛ справился с «Тамбовом». Действующие чемпионы пропустили на 88-й минуте с пенальти.

Зенитовцы продолжают с отрывом лидировать в таблице. Их нападающий Артем Дзюба опередил Зелимхана Бакаева и вышел на чистое первое место в чемпионате по голевым передачам. Он также лидирует в списке бомбардиров.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Тамбов – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 43; 1:1 – Чуперка, 88 (с пенальти); 1:2 – Ригони, 90+1.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Шляков, 65), Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Обухов, Костюков (Федчук, 80), Мелкадзе.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Сантос, Оздоев (Ерохин, 90+1), Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 67), Малком (Осорио, 81).

Предупреждения: Чуперка, 12; Филин, 90+1 – нет.

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