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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
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Тамбов - Зенит

01.07.2020, Среда, 17:30 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 25 тур Тамбов - Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:1 Тамбов
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
22 сентября, четверг 14:00 Тамбов 0:5 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 1 июля 2020, 22:06

    Странно,а где все тараканы обсирающие Зенит!

    0
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    Рейтинг: +818

    прабабушка краба 1 июля 2020, 19:23

    представляю какой бы вой поднялся, если бы такой пенальти поставили в ворота соперника Зенита

    2
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 1 июля 2020, 19:21

    Зачем было выпускаит Осорио и Смольникова?Всю игру развалили..

    1
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    Рейтинг: +265

    releboy 1 июля 2020, 19:19

    Вилков стал на путь исправления?

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    Рейтинг: +36

    23456789 1 июля 2020, 12:15

    Удачи Тамбову!

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