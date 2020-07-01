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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Зенит
Тамбов - Зенит: обзор матча 01 июля 2020
Тамбов
01.07.2020, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
88'
В. Чуперка (П)
43'
С. Азмун
90+1'
Э. Ригони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Зенит
Желтая карточка
А. Филин
90'
+2
90'
+2
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Оздоев
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Ригони
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Чуперка
88'
80'
Замена
Й. Осорио
️️️️
Малком
80'
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Караваев
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Костюков
79'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
А. Килин
73'
67'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
67'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
65'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
П. Карасев
65'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
В. Чуперка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
8
Усман Мухаммед
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-1-1-2-2
88
Шелия
27
Грицаенко
25
Филин
20
Юрганов
22
Рыбин
18
Карасев
92
Чуперка
77
Костюков
18
Килин
77
Мелкадзе
13
Обухов
4-1-2-1-2
99
Лунев
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
18
Килин
18
Каплиенко
18
Каплиенко
18
Килин
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
18
Карасев
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
18
Карасев
77
Костюков
10
Федчук
10
Федчук
77
Костюков
10
Малком
71
Осорио
71
Осорио
10
Малком
15
Караваев
8
Смольников
8
Смольников
15
Караваев
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
21
Оздоев
21
Ерохин
21
Ерохин
21
Оздоев
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
Остались в запасе
Тамбов
Зенит
8
Усман Мухаммед
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Тамбов - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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