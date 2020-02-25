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    Ригони: «Следим за успехами Краневиттера в «Монтеррее». Очень рады за него»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об общении с другими аргентинцами, выступающими за питерский клуб.

    — С кем из одноклубников вы больше всего общались в эти полгода?

    — С Себой и Мати (Краневиттером — прим. «Бомбардира»). С ними мы постоянно разговаривали, отправляли друг другу фото. У нас есть общий чат, называется «Argenchinos» («Аргентино-китайцы»). Почему так? Да просто, чтобы не писать «Argentinos», кто-то предложил, мы посмеялись, так и приклеилось. В этом чате вся наша пятерка: я, Себа, Мати, Лео Паредес и Эма Маммана.

    — Аргентинцев в команде становится все меньше. Вас это расстраивает?

    — Да, конечно, мы ведь всегда были вместе. Но таков футбол — каждый принимает для себя то решение, которое кажется ему правильным, в зависимости от ситуации. Сложно провести друг с другом большой отрезок времени.

    — Как дела у Краневиттера в Мексике?

    — Все в порядке. Мы недавно созванивались, он рассказывал, как в первой же игре получил повреждение, но все обошлось легким испугом — он уже восстановился, сыграл в следующем матче, это хороший знак. Следим за его успехами — «Монтеррей» в полуфинале Кубка Мексики, и мы очень рады за него, — сказал Ригони.

    • Первую половину текущего сезона Ригони провел в аренде в «Сампдории».
    • За итальянский клуб он провел пять матчей в Серии А, отдал один ассист.
    • 1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».

    Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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