Ригони: «Следим за успехами Краневиттера в «Монтеррее». Очень рады за него»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал об общении с другими аргентинцами, выступающими за питерский клуб.

— С кем из одноклубников вы больше всего общались в эти полгода?

— С Себой и Мати (Краневиттером — прим. «Бомбардира»). С ними мы постоянно разговаривали, отправляли друг другу фото. У нас есть общий чат, называется «Argenchinos» («Аргентино-китайцы»). Почему так? Да просто, чтобы не писать «Argentinos», кто-то предложил, мы посмеялись, так и приклеилось. В этом чате вся наша пятерка: я, Себа, Мати, Лео Паредес и Эма Маммана.

— Аргентинцев в команде становится все меньше. Вас это расстраивает?

— Да, конечно, мы ведь всегда были вместе. Но таков футбол — каждый принимает для себя то решение, которое кажется ему правильным, в зависимости от ситуации. Сложно провести друг с другом большой отрезок времени.

— Как дела у Краневиттера в Мексике?

— Все в порядке. Мы недавно созванивались, он рассказывал, как в первой же игре получил повреждение, но все обошлось легким испугом — он уже восстановился, сыграл в следующем матче, это хороший знак. Следим за его успехами — «Монтеррей» в полуфинале Кубка Мексики, и мы очень рады за него, — сказал Ригони.

Первую половину текущего сезона Ригони провел в аренде в «Сампдории».

За итальянский клуб он провел пять матчей в Серии А, отдал один ассист.

1 февраля аргентинец досрочно вернулся в «Зенит».

Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали