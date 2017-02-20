Газизов назвал Пуцко очень хорошим игроком и надеется, что он сможет помочь «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от приобретения у «Спартака» защитника Александра Пуцко. Сегодня было объявлено о трансфере 23-летнего футболиста в уфимский клуб.

«Рады приветствовать Александра в нашей команде. Это очень хороший игрок. Надеемся, что он будет прогрессировать и поможет нашему клубу. За Александром мы следили давно, к тому же он был с нами на втором сборе. В итоге со «Спартаком» мы достигли взаимопонимания, за что им большое спасибо», – сказал Газизов.

В нынешнем сезоне Пуцко принял участие в одном матче РФПЛ, проведя на поле всего девять минут. В ФНЛ на счету защитника девять поединков.