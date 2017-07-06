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    Пуцко перейдет из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»

    Защитник «Уфы» Александр Пуцко продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске». 24-летний футболист будет выступать за дебютанта российской Премьер-лиги на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    «Мы провели переговоры с нашими коллегами из «Уфы» и уже подписали трасферный контракт. Завтра утром Александр должен прилететь в Хабаровск, и мы подпишем с ним личный контракт. Все уже обговорено, не хватает только подписи в соглашении», – сказал генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов.

    Напомним, что Пуцко перешел в «Уфу» из «Спартака» зимой этого года. В прошедшем розыгрыше РФПЛ защитник провел шесть матчей, в которых получил одну желтую карточку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 13:40
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