«Некоторые решения Федуна вызывают вопросы». Воспитанник «Спартака» Пуцко – об экс-владельце клуба

Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о своем отношении к бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

30-летний футболист – воспитанник московского клуба, в котором он был с 2007 по 2017 год.

– У болельщиков неоднозначное отношение к Федуну. А у тебя?

– Хорошее. Много сделал для клуба. Вызывают вопросы некоторые решения – например, увольнения тренеров.

Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то... Но Федун построил стадион, базу.

Федун руководил клубом 18 лет.

При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!