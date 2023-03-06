«Некоторые решения Федуна вызывают вопросы». Воспитанник «Спартака» Пуцко – об экс-владельце клуба

Прошёл тур.
Судейские скандалы , посещаемость, поля , уровень игры - неужели не о чем поговоритьи надо не пойми кого спрашивать о Федуне ?
Хватит жить прошлым.
Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о своем отношении к бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну.
30-летний футболист – воспитанник московского клуба, в котором он был с 2007 по 2017 год.
– У болельщиков неоднозначное отношение к Федуну. А у тебя?
– Хорошее. Много сделал для клуба. Вызывают вопросы некоторые решения – например, увольнения тренеров.
Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то... Но Федун построил стадион, базу.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
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