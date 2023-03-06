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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Некоторые решения Федуна вызывают вопросы». Воспитанник «Спартака» Пуцко – об экс-владельце клуба

    Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал о своем отношении к бывшему владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

    30-летний футболист – воспитанник московского клуба, в котором он был с 2007 по 2017 год.

    – У болельщиков неоднозначное отношение к Федуну. А у тебя?

    – Хорошее. Много сделал для клуба. Вызывают вопросы некоторые решения – например, увольнения тренеров.

    Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то... Но Федун построил стадион, базу.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: Sport24

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    06.03.2023 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 10:38

      Прошёл тур.
      Судейские скандалы , посещаемость, поля , уровень игры - неужели не о чем поговоритьи надо не пойми кого спрашивать о Федуне ?
      Хватит жить прошлым.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 10:36

      Главной задачей Федуна было финансирование клуба. Остальные решения проводились Советом директоров.

      0
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 6 марта, 09:33

      Это его советник подводил к таким решения, а Федун молодец построил стадион и за это большое человеческое спасибо

      2
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:28

      Да отмывал бабло, уходя от налогов, все это знают!

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 08:49

      Еще один прыщ гугнявый)))))
      Ты хто такой, чьих будешь?

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