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Соглашение Пуцко с «Уфой» рассчитано до лета 2020 года

20 февраля 2017, 15:47
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сроках контракта, заключенного сегодня с защитником Александром Пуцко, перешедшим из «Спартака».

«Срок контракта Александра с нашим клубом – 3,5 года. Никакого пункта о выкупе «Спартаком» игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды», – подчеркнул Газизов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Пуцко всего один матч, в котором он провел на поле девять минут. В ФНЛ за «Спартак-2» 23-летний игрок сыграл девять поединков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Пуцко Александр
Комментарии (1)
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dimon2602
1487607099
Однозначно земляк достоин основы в уфе
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