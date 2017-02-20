Соглашение Пуцко с «Уфой» рассчитано до лета 2020 года

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сроках контракта, заключенного сегодня с защитником Александром Пуцко, перешедшим из «Спартака».

«Срок контракта Александра с нашим клубом – 3,5 года. Никакого пункта о выкупе «Спартаком» игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды», – подчеркнул Газизов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Пуцко всего один матч, в котором он провел на поле девять минут. В ФНЛ за «Спартак-2» 23-летний игрок сыграл девять поединков.