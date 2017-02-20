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    Соглашение Пуцко с «Уфой» рассчитано до лета 2020 года

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сроках контракта, заключенного сегодня с защитником Александром Пуцко, перешедшим из «Спартака».

    «Срок контракта Александра с нашим клубом – 3,5 года. Никакого пункта о выкупе «Спартаком» игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды», – подчеркнул Газизов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Пуцко всего один матч, в котором он провел на поле девять минут. В ФНЛ за «Спартак-2» 23-летний игрок сыграл девять поединков.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2017 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 февраля 2017, 19:11

      Однозначно земляк достоин основы в уфе

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