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    Какой вы футболист?

    Пуцко: «В «Спартаке-2» пиво или вино после игры разрешалось»

    Воспитанник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что в дубле московской команды допускалось употребление алкоголя.

    – В клубах алкоголь употребляли?

    – Тогда детьми были. А в дубле, «Спартаке-2» – могли. Например, пиво после игры. Бокал пива или вина тренер разрешал.

    – Лимит испортил деньгами наших футболистов – ты к себе такие слова примерял?

    – Мое поколение, по-моему, уже к этому не относилось. Я не получал таких сумм, чтобы вскружили голову. А вообще проблема такая, наверное, есть.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2023 12:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 17:31

      Так, если головы нет, то кружиться нечему, прыщ гугнявый)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 марта, 12:48

      Вот почему вы такие кривоногие

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 6 марта, 12:34

      Кто такой Пуцко? Не помню такого.

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