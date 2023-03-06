Пуцко: «В «Спартаке-2» пиво или вино после игры разрешалось»

Воспитанник «Спартака» Александр Пуцко рассказал, что в дубле московской команды допускалось употребление алкоголя.

– В клубах алкоголь употребляли?

– Тогда детьми были. А в дубле, «Спартаке-2» – могли. Например, пиво после игры. Бокал пива или вина тренер разрешал.

– Лимит испортил деньгами наших футболистов – ты к себе такие слова примерял?

– Мое поколение, по-моему, уже к этому не относилось. Я не получал таких сумм, чтобы вскружили голову. А вообще проблема такая, наверное, есть.

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