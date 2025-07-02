Тульский «Арсенал» подписал экс-защитника «Спартака»

Тульский «Арсенал» подписал контракт с Александром Пуцко. Он присоединился к клубу как опытный центральный защитник.

Футболист – воспитанник московского «Спартака». За свою карьеру он выступал за «Спартак», «Спартак-2», «Уфу», хабаровский СКА, «Ахмат», «Балтику». Также Пуцко играл в составе армянского клуба «Урарту». Он имеет опыт выступлений за юношеские сборные России.