Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Вилков в матче «Оренбург» – «Уфа» не назначил чистый пенальти в ворота уфимцев за фол Пуцко»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил работу Михаила Вилкова на матче 16 тура РПЛ «Оренбург» – «Уфа» (0:0). По мнению эксперта, нижегородец не поставил в ворота гостей пенальти.

«Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа». Чистая игра рукой в мяч в своей штрафной со стороны Александра Пуцко. Чистый пенальти», – полагает Хусаинов.