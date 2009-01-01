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    Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Вилков в матче «Оренбург» – «Уфа» не назначил чистый пенальти в ворота уфимцев за фол Пуцко»

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил работу Михаила Вилкова на матче 16 тура РПЛ «Оренбург»«Уфа» (0:0). По мнению эксперта, нижегородец не поставил в ворота гостей пенальти.

    «Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа». Чистая игра рукой в мяч в своей штрафной со стороны Александра Пуцко. Чистый пенальти», – полагает Хусаинов.

    • Главный тренер «Оренбурга» также считает, что в ворота «Уфы» должны были ставить пенальти.
    • В прошлом туре Вилков судил матч «Зенит»ЦСКА (1:1).
    • «Уфа» не побеждает в гостях в РПЛ на протяжении всего 2019 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Чехов на Садовой 1 минуту назад

      Сколько ещё лет будет портить футбол этот гнутый таракан? ДОКОЛЕ? Бери мяч ,миша, и пи()д()чь ! Дружка своего , ''Вставную челюсть'' , с собой не забудь прихватить !

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