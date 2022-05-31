«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов

Несколько футболистов покинули «Ахмат».

Грозненский клуб объявил об уходе вратаря Виталия Гудиева, защитников Александра Пуцко и Виталия Лысцова, а также нападающих Сенина Себаи, Игоря Коновалова и Артема Архипова.

Гудиев выступал за «Ахмат» 8 лет.

Пуцко играл за грозненский клуб с 2020 года, а Себай – с 2021-го.

Лысцов, Коновалов и Архипов играли за «Ахмат» на правах аренды.

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