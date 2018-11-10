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    Игрок «Уфы» Пуцко: «Очень жду матча со «Спартаком», нам нужны три очка»

    Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился ожиданиями от матча 14 тура РПЛ против «Спартака». Встреча состоится завтра, 11 ноября.

    «Естественно, очень жду этого матча. Но независимо от того, «Спартак» это или другая команда, нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевой!» – сказал игрок «Реальному времени».

    Пуцко – воспитанник «Спартака», провел за команду три матча в РПЛ.

    Источник: «Реальное время»

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    10.11.2018 11:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:14

      Сыграл за Спартак несколько матчей но так и не показал надежной игры.

      2
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 10 ноября 2018, 17:23

      Лишь бы не автобусная игра. Хотелось бы посмотреть на игру на встречных курсах

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 10 ноября 2018, 15:38

      Кто ещё хочет комисарского тела?

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 ноября 2018, 15:03

      Пуцко наверняка останется со своим "очком" на скамейке запасных

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 ноября 2018, 14:59

      еще одна обиженка

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > piligrim1986 10 ноября 2018, 15:05

      Нет, он не обиженка. Благодарен за все Спартаку, объективно относится к тому, что не пришлось заиграть в основе. Парень объективен и адекватен. Читал большое интервью с ним, толково все изъясняет, никаких обид и выпадов против Спартака нет.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 ноября 2018, 13:51

      3 мяча захотел значит будут ох как они вам нужны

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 ноября 2018, 13:47

      Свое бы очко, Саша, уберечь...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 ноября 2018, 13:21

      Теперь все считают, что не выиграть у «Спартака» невозможно. Даже для «Уфы» «Спартак» припас гарантированные три очка.
      «Уфа» летом с «Рейнджерс» играла, чуть не выиграла. Поэтому, могут харахориться.

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      Рейтинг: +213

      Масоха 10 ноября 2018, 13:11

      Осталось только игрокам Амкара написать,что они хотят взять три очка в игре со Спартаком.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 13:06

      Не стоит делить шкуру не убитого медведя,особенно когда он только начинает входить во вкус.

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