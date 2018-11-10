Игрок «Уфы» Пуцко: «Очень жду матча со «Спартаком», нам нужны три очка»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился ожиданиями от матча 14 тура РПЛ против «Спартака». Встреча состоится завтра, 11 ноября.

«Естественно, очень жду этого матча. Но независимо от того, «Спартак» это или другая команда, нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевой!» – сказал игрок «Реальному времени».

Пуцко – воспитанник «Спартака», провел за команду три матча в РПЛ.