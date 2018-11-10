Пуцко: «От «Спартака» не знаешь, чего ждать»

Сейчас даже трудно понять ,какой состав выйдет на поле. Но все же удачи.
Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». 25-летний футболист – воспитанник красно-белых.
– Дмитрий Кириченко, возглавивший на днях «Уфу», сказал про нынешний «Спартак»: «Непонятная команда». Как вам определение?
– Трудно не согласиться. В этом сезоне от «Спартака» не знаешь, чего ждать. Яркие матчи чередуются с провальными. Сплошные качели. Да и отставка Карреры не могла не сказаться. Видно, парни расстроены.
– Думаю, не все.
– Возможно. А стабильности нет еще и потому, что тренер, сменивший Массимо, ищет новые сочетания, не хватает сыгранности. Матч с «Рейнджерс» это подтвердил.
Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.