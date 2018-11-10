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    Пуцко: «От «Спартака» не знаешь, чего ждать»

    Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». 25-летний футболист – воспитанник красно-белых.

    – Дмитрий Кириченко, возглавивший на днях «Уфу», сказал про нынешний «Спартак»: «Непонятная команда». Как вам определение?

    – Трудно не согласиться. В этом сезоне от «Спартака» не знаешь, чего ждать. Яркие матчи чередуются с провальными. Сплошные качели. Да и отставка Карреры не могла не сказаться. Видно, парни расстроены.

    – Думаю, не все.

    – Возможно. А стабильности нет еще и потому, что тренер, сменивший Массимо, ищет новые сочетания, не хватает сыгранности. Матч с «Рейнджерс» это подтвердил.

    Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2018 14:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:32

      Сейчас даже трудно понять ,какой состав выйдет на поле. Но все же удачи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 ноября 2018, 19:49

      Сплошные качели. Действительно. Приходят всякие и качаются....

      2
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 ноября 2018, 18:48

      В лохани, в корыте, в стакане,
      В реке, в ручейке, в океане,
      И в ванне, и в бане,
      В Уфе и Казани,
      Самаре, Ростове и Ленинграде...
      Везде и всегда, просто наверняка
      Мы ждём лишь победы от Спартака!!!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 ноября 2018, 16:23

      Пожалуй так и есть.Чего ожидать от Спартака тем более в таком сочетании игроков, сам чёрт не знает.

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 10 ноября 2018, 14:41

      Пуцко - молодец! Грамотно всё разложил

      4
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 10 ноября 2018, 14:38

      В самую точку!

      4
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