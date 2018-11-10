Пуцко: «От «Спартака» не знаешь, чего ждать»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». 25-летний футболист – воспитанник красно-белых.

– Дмитрий Кириченко, возглавивший на днях «Уфу», сказал про нынешний «Спартак»: «Непонятная команда». Как вам определение?

– Трудно не согласиться. В этом сезоне от «Спартака» не знаешь, чего ждать. Яркие матчи чередуются с провальными. Сплошные качели. Да и отставка Карреры не могла не сказаться. Видно, парни расстроены.

– Думаю, не все.

– Возможно. А стабильности нет еще и потому, что тренер, сменивший Массимо, ищет новые сочетания, не хватает сыгранности. Матч с «Рейнджерс» это подтвердил.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.