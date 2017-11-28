Тренер «СКА-Хабаровска»: «Было много борьбы, но мало голевых моментов»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский назвал поражение от «Локомотива» в матче 18-го тура РФПЛ обидным. По его словам, причиной такого результата стало потеря концентрации в концовке матча.
Напомним, что матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» завершился со счетом 1:2. Столичная команда продолжает единолично лидировать в чемпионате России с 39-ю очками. Хабаровчане замыкают турнирную таблицу с 12-ю баллами на своем счету.
– Недотерпели, отсюда и обидное поражение. В матче было много борьбы, но мало голевых моментов. Наши ребята выложились по полной программе. Считаю, выглядели они достойно. Несмотря на то что команда завершила игру с отрицательным результатом, претензий к футболистам у меня нет.
– Почему в последних матчах не участвовал Пуцко?
– У него травма. Надеемся, что к поединку с «Анжи» он будет готов.
– Почему армейцы пропускают на последних минутах?
– Это потеря концентрации. Не доигрываем моменты до конца. Так произошло в предыдущей встрече с ЦСКА. Так случилось и сегодня, хотя закономерным исходом матча явилась бы ничья.