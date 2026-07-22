Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Санкт-Галленом» и «Бенфикой» пройдет 23 июля 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Швейцарский клуб только начинает свой еврокубковый путь и находится в середине подготовки к новому сезону, тогда как португальский гранд уже успел провести несколько товарищеских матчей против сильных соперников и выглядит более сыгранным. Обе команды демонстрируют схожую результативность – по десять голов за пять последних встреч, однако оборона хозяев выглядит значительно хуже: 11 пропущенных мячей против семи у гостей. Сможет ли «Санкт-Галлен» использовать преимущество домашнего поля и навязать борьбу фавориту, или класс «Бенфики» и ее опыт в еврокубках окажутся решающими? Кто окажется сильнее и почему этот матч может стать бенефисом атакующих линий обеих команд?

Кто победит в матче

«Санкт-Галлен» подходит к игре с атакующим потенциалом, но серьезными проблемами в защите. В последних пяти матчах команда забила десять голов, однако пропустила 11, причем в товарищеской встрече против «Лиона» швейцарцы получили шесть мячей (3:6), что указывает на уязвимость обороны против соперников высокого уровня. В то же время в активе хозяев есть победы над «Винтертуром» (1:0) и разгром «Лозанны-Уши» в Кубке (3:0), что говорит о способности добиваться результата при правильной организации игры. Важным фактором является домашний стадион «Кибунпарк», где команда чувствует себя увереннее, но против такого соперника, как «Бенфика», этого может оказаться недостаточно. Швейцарцы умеют забивать, но их оборонительная линия вряд ли сможет сдержать мощную атаку гостей.

«Бенфика» – явный фаворит этой пары, и статистика это подтверждает. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, что говорит о стабильности и уверенности игроков. В атаке португальцы действуют результативно: в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах, а голевая серия насчитывает уже 16 матчей подряд – «Бенфика» забивает практически в каждой игре. При этом оборона выглядит достаточно надежно – 1.40 пропущенных гола в среднем за матч, хотя в семи из девяти последних игр команда пропускала. В товарищеских матчах «Бенфика» обыграла «Вильярреал» (2:0), сыграла вничью с «Фламенго» (1:2) и «Калдашем» (2:2), что показывает процесс набора формы, но при этом команда сохраняет высокий класс. Опыт выступлений в Лиге Европы и Лиге чемпионов дает португальцам огромное преимущество над скромным швейцарским клубом.

С учетом всех факторов победа «Бенфики» не вызывает сомнений. Разница в классе, опыте и стабильности слишком велика, а оборона «Санкт-Галлена» недостаточно надежна, чтобы сдержать атаку португальцев даже на своем поле. «Бенфика» должна уверенно побеждать с разницей как минимум в два мяча, используя свое превосходство в организации игры и индивидуальном мастерстве.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации на первый план выходят текущая форма и класс соперников. «Санкт-Галлен» пропускает в среднем 2.20 гола за игру, что против стабильно забивающей «Бенфики» сулит проблемы, особенно с учетом того, что португальцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей и имеют длительную голевую серию.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Швейцарский клуб не сможет сдержать атаку португальцев из-за проблем в обороне, а класс и опыт гостей позволят им доминировать на протяжении всей игры, особенно во втором тайме, когда скажется разница в физической готовности. Ставка на победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.8 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Санкт-Галленом» и «Бенфикой» состоится 23 июля 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.