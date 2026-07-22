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«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

22 июля 2026 9:00
Санкт-Галлен - Бенфика
23 июл. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Бенфики» с форой (-1.5)
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Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Санкт-Галленом» и «Бенфикой» пройдет 23 июля 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк». Швейцарский клуб только начинает свой еврокубковый путь и находится в середине подготовки к новому сезону, тогда как португальский гранд уже успел провести несколько товарищеских матчей против сильных соперников и выглядит более сыгранным. Обе команды демонстрируют схожую результативность – по десять голов за пять последних встреч, однако оборона хозяев выглядит значительно хуже: 11 пропущенных мячей против семи у гостей. Сможет ли «Санкт-Галлен» использовать преимущество домашнего поля и навязать борьбу фавориту, или класс «Бенфики» и ее опыт в еврокубках окажутся решающими? Кто окажется сильнее и почему этот матч может стать бенефисом атакующих линий обеих команд?

Кто победит в матче

«Санкт-Галлен» подходит к игре с атакующим потенциалом, но серьезными проблемами в защите. В последних пяти матчах команда забила десять голов, однако пропустила 11, причем в товарищеской встрече против «Лиона» швейцарцы получили шесть мячей (3:6), что указывает на уязвимость обороны против соперников высокого уровня. В то же время в активе хозяев есть победы над «Винтертуром» (1:0) и разгром «Лозанны-Уши» в Кубке (3:0), что говорит о способности добиваться результата при правильной организации игры. Важным фактором является домашний стадион «Кибунпарк», где команда чувствует себя увереннее, но против такого соперника, как «Бенфика», этого может оказаться недостаточно. Швейцарцы умеют забивать, но их оборонительная линия вряд ли сможет сдержать мощную атаку гостей.

«Бенфика» – явный фаворит этой пары, и статистика это подтверждает. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей, что говорит о стабильности и уверенности игроков. В атаке португальцы действуют результативно: в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах, а голевая серия насчитывает уже 16 матчей подряд – «Бенфика» забивает практически в каждой игре. При этом оборона выглядит достаточно надежно – 1.40 пропущенных гола в среднем за матч, хотя в семи из девяти последних игр команда пропускала. В товарищеских матчах «Бенфика» обыграла «Вильярреал» (2:0), сыграла вничью с «Фламенго» (1:2) и «Калдашем» (2:2), что показывает процесс набора формы, но при этом команда сохраняет высокий класс. Опыт выступлений в Лиге Европы и Лиге чемпионов дает португальцам огромное преимущество над скромным швейцарским клубом.

С учетом всех факторов победа «Бенфики» не вызывает сомнений. Разница в классе, опыте и стабильности слишком велика, а оборона «Санкт-Галлена» недостаточно надежна, чтобы сдержать атаку португальцев даже на своем поле. «Бенфика» должна уверенно побеждать с разницей как минимум в два мяча, используя свое превосходство в организации игры и индивидуальном мастерстве.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации на первый план выходят текущая форма и класс соперников. «Санкт-Галлен» пропускает в среднем 2.20 гола за игру, что против стабильно забивающей «Бенфики» сулит проблемы, особенно с учетом того, что португальцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей и имеют длительную голевую серию.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Санкт-Галлен
25
Лукас Ватковяк
ВР
26
Томас Гальвес
ЦЗ
4
Йозо Станич
ЦЗ
36
Чима Окороджи
ЦЗ
64
Михайло Стеванович
ЛП
16
Лукас Гертлер
ЦП
10
Лукас Дашнер
ЦП
11
Карло Бухалфа
ЦП
28
Юго Вандермерш
ПП
18
Nevio Scherrer
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
25
Леандро Баррейро
ЦП
27
Рафа Силва Рафа Силва
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЦП
20
Ричард Риос
ЦП
8
Фредрик Эушнес
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
3-5-2
25
Ватковяк
26
Гальвес
4
Станич
36
Окороджи
64
Стеванович
16
Гертлер
10
Дашнер
11
Бухалфа
28
Вандермерш
14
Бальде
18
Scherrer
4-5-1
1
Трубин
6
Бах
44
Араужо
30
Силва
26
Даль
25
Баррейро
21
Шельдеруп
20
Риос
8
Эушнес
27
Рафа Силва
14
Павлидис
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Бенфика
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Марку Силва

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Швейцарский клуб не сможет сдержать атаку португальцев из-за проблем в обороне, а класс и опыт гостей позволят им доминировать на протяжении всей игры, особенно во втором тайме, когда скажется разница в физической готовности. Ставка на победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.8 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Санкт-Галленом» и «Бенфикой» состоится 23 июля 2026 года в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть онлайн

1.80
Победа «Бенфики» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы
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