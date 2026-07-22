Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шапекоэнсе» – «Фламенго»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

22 июля 2026 10:56
Шапекоэнсе - Фламенго
23 июл. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Фламенго» с форой (-1)
Сделать ставку

Матч 19 тура бразильской Серии A между «Шапекоэнсе» и «Фламенго» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева замыкают турнирную таблицу с девятью очками, проигрывают в четырех последних матчах и пропускают в 12 турах подряд. Гости занимают второе место с 34 очками, побеждают в трех последних играх и демонстрируют впечатляющую результативность – 13 голов в пяти матчах. Сможет ли аутсайдер прервать свою ужасную серию и навязать борьбу одному из лидеров, или «Фламенго» без особых проблем добьется разгромной победы и продолжит погоню за «Палмейрасом»? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч может стать бенефисом атаки гостей?

Кто победит в матче

«Шапекоэнсе» находится в глубочайшем кризисе: команда проигрывает в четырех последних матчах Серии A и пропускает в 12 турах подряд, что говорит о системных проблемах в обороне. В последних пяти играх хозяева забили всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустили восемь (1.60 в среднем). Лучший бомбардир Марсиньо забил шесть мячей в 31 матче, что показывает невысокую результативность даже лучшего снайпера. «Шапекоэнсе» занимает последнее место с девятью очками и является явным аутсайдером, которому крайне сложно противостоять топ-командам. В очных встречах с «Фламенго» хозяева не побеждают в пяти последних матчах, а гости забивают в восьми последних играх против «Шапекоэнсе», что не оставляет надежд на положительный результат.

«Фламенго», напротив, демонстрирует уверенную игру: команда побеждает в трех последних матчах и занимает второе место с 34 очками, отставая от лидирующего «Палмейраса» на семь баллов. В атаке гости действуют великолепно – 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.60 за игру), а голевая серия насчитывает уже шесть матчей. Лучший бомбардир Педро Абреу забил 19 мячей в 38 встречах и является одной из главных угроз для любой обороны. Оборона «Фламенго» также выглядит надежно – 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, что позволяет команде уверенно контролировать ход игры. В товарищеских матчах «Фламенго» разгромил «Олимпию Асунсьон» (4:2) и обыграл «Бенфику» (2:1), что подтверждает высокий уровень готовности.

С учетом всех факторов победа «Фламенго» не вызывает сомнений. «Шапекоэнсе» слишком слаб как в атаке, так и в обороне, чтобы составить конкуренцию одному из лидеров чемпионата. «Фламенго» наверняка забьет как минимум два-три мяча, а надежная защита гостей вряд ли позволит хозяевам отличиться. Убедительная победа «Фламенго» с разницей в два и более гола выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Фламенго» не проигрывает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе», а также забивает в восьми последних встречах с этим соперником. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Шапекоэнсе» проигрывает четыре матча подряд и пропускает в 12 турах Серии A, тогда как «Фламенго» побеждает в трех последних играх и стабильно забивает.

Личные встречи
14% (2)
14% (2)
71% (10)
13
Забитых мячей
29
0.93
В среднем за матч
2.07
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 30 тур
Шапекоэнсе
2 : 2
09.11.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
2 : 1
12.07.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
06.10.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 1
12.05.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Фламенго
2 : 0
09.09.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Шапекоэнсе
3 : 2
13.05.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 28 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
15.10.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
5 : 1
23.06.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Шапекоэнсе
1 : 3
28.08.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Фламенго
2 : 2
26.05.2016
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Шапекоэнсе
1 : 3
13.09.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 6 тур
Фламенго
1 : 0
07.06.2015
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 0
03.11.2014
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
03.08.2014
Фламенго
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Андерсон Пайшао
ВР
João Paulo
ЦФ
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
Max
ЦФ
Рафаэль душ Сантуш Карвальейра Нативидаде
ОП
Robert Santos
ЦФ
Victor Caetano
ЦЗ
Фламенго
Точно не сыграют
Лео Ортис
ЦЗ
Лукас Пакета
АП
Хорхе Карраскаль
АП
Луис Араухо
ЦФ
Николас де ла Крус
АП

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча над «Шапекоэнсе» в матче 19 тура бразильской Серии A. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе и не способны оказать сопротивление лидеру, у которого в атаке блистает Педро Абреу, а оборона действует надежно. Очная статистика и текущая форма гостей говорят о том, что они без особых проблем добьются разгрома. Ставка на победу «Фламенго» с форой (-1) за 1.73 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Шапекоэнсе» и «Фламенго» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Шапекоэнсе» – «Фламенго»: смотреть онлайн

1.73
Победа «Фламенго» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Фламенго Шапекоэнсе
Другие прогнозы
23.07.2026
01:30
1.85
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба - Палмейрас
Победа «Палмейраса»
23.07.2026
03:30
1.73
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе - Фламенго
Победа «Фламенго» с форой (-1)
23.07.2026
03:30
3.25
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Ничья
23.07.2026
03:30
2.14
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал - Крузейро
Победа «Интернасьонала»
23.07.2026
18:30
2.15
Лига конференций, 2 раунд
Паневежис - Тобол
Победа «Тобола»
23.07.2026
19:00
1.80
Лига Европы, 2 раунд
Карабах - ЦСКА
Победа «Карабаха» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+