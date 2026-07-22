Матч 19 тура бразильской Серии A между «Шапекоэнсе» и «Фламенго» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева замыкают турнирную таблицу с девятью очками, проигрывают в четырех последних матчах и пропускают в 12 турах подряд. Гости занимают второе место с 34 очками, побеждают в трех последних играх и демонстрируют впечатляющую результативность – 13 голов в пяти матчах. Сможет ли аутсайдер прервать свою ужасную серию и навязать борьбу одному из лидеров, или «Фламенго» без особых проблем добьется разгромной победы и продолжит погоню за «Палмейрасом»? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч может стать бенефисом атаки гостей?

Кто победит в матче

«Шапекоэнсе» находится в глубочайшем кризисе: команда проигрывает в четырех последних матчах Серии A и пропускает в 12 турах подряд, что говорит о системных проблемах в обороне. В последних пяти играх хозяева забили всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустили восемь (1.60 в среднем). Лучший бомбардир Марсиньо забил шесть мячей в 31 матче, что показывает невысокую результативность даже лучшего снайпера. «Шапекоэнсе» занимает последнее место с девятью очками и является явным аутсайдером, которому крайне сложно противостоять топ-командам. В очных встречах с «Фламенго» хозяева не побеждают в пяти последних матчах, а гости забивают в восьми последних играх против «Шапекоэнсе», что не оставляет надежд на положительный результат.

«Фламенго», напротив, демонстрирует уверенную игру: команда побеждает в трех последних матчах и занимает второе место с 34 очками, отставая от лидирующего «Палмейраса» на семь баллов. В атаке гости действуют великолепно – 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.60 за игру), а голевая серия насчитывает уже шесть матчей. Лучший бомбардир Педро Абреу забил 19 мячей в 38 встречах и является одной из главных угроз для любой обороны. Оборона «Фламенго» также выглядит надежно – 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, что позволяет команде уверенно контролировать ход игры. В товарищеских матчах «Фламенго» разгромил «Олимпию Асунсьон» (4:2) и обыграл «Бенфику» (2:1), что подтверждает высокий уровень готовности.

С учетом всех факторов победа «Фламенго» не вызывает сомнений. «Шапекоэнсе» слишком слаб как в атаке, так и в обороне, чтобы составить конкуренцию одному из лидеров чемпионата. «Фламенго» наверняка забьет как минимум два-три мяча, а надежная защита гостей вряд ли позволит хозяевам отличиться. Убедительная победа «Фламенго» с разницей в два и более гола выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Фламенго» не проигрывает в пяти последних матчах против «Шапекоэнсе», а также забивает в восьми последних встречах с этим соперником. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Шапекоэнсе» проигрывает четыре матча подряд и пропускает в 12 турах Серии A, тогда как «Фламенго» побеждает в трех последних играх и стабильно забивает.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Фламенго» с разницей как минимум в два мяча над «Шапекоэнсе» в матче 19 тура бразильской Серии A. Хозяева находятся в глубочайшем кризисе и не способны оказать сопротивление лидеру, у которого в атаке блистает Педро Абреу, а оборона действует надежно. Очная статистика и текущая форма гостей говорят о том, что они без особых проблем добьются разгрома. Ставка на победу «Фламенго» с форой (-1) за 1.73 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Шапекоэнсе» и «Фламенго» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.