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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Шапекоэнсе
Фламенго - Шапекоэнсе: обзор матча 09 сентября 2018
Фламенго
09.09.2018, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
57'
Диего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Шапекоэнсе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Диего
57'
Начало матча
Статистика матча Фламенго - Шапекоэнсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
- : -
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
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Фламенго
Шапекоэнсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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