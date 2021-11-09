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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Фламенго
Шапекоэнсе - Фламенго: обзор матча 09 ноября 2021
Шапекоэнсе
09.11.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
31'
K. Nunes
35'
K. Nunes
26'
Матеузиньо
41'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Фламенго
90'
+8
Желтая карточка
Б. Виана
Желтая карточка
R. Júnior
90'
+4
Желтая карточка
A. Santos
90'
89'
Красная карточка
Э. Рибейро
Замена
G.
️️️️
D. Melz
84'
Замена
E.
️️️️
A. Leite
78'
74'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Рамон
67'
Замена
Витиньо
️️️️
Ж. Гомес
Замена
R. Júnior
️️️️
Э.
64'
Замена
Б. Силва
️️️️
M.
64'
Вторая желтая
K. Nunes
59'
Желтая карточка
K. Nunes
51'
Замена
A. Santos
️️️️
M. Ribeiro
46'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Барбоза
44'
Желтая карточка
Матеузиньо
41'
ГОЛ! 2:2!
Микаэл
Пас отдал
Г. Барбоза
ГОЛ! 2:1!
K. Nunes
Пас отдал
A. Leite
35'
ГОЛ! 1:1!
K. Nunes
Пас отдал
M.
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Матеузиньо
Пас отдал
Г. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Шапекоэнсе
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
Фламенго
11
Витиньо
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
1
Уго Соуза
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
1-5
33
31
19
Энрике
0
7
5
2-1-5
30
Кайо
2
Виана
10
Рибейро
15
Арао
9
Барбоза
27
Энрике
30
Микаэл
35
Гомес
0
22
22
0
2
19
19
2
19
Энрике
8
8
19
Энрике
7
29
Силва
29
Силва
7
31
49
49
31
35
Гомес
11
Витиньо
11
Витиньо
35
Гомес
13
Рамон
63
Габриэль
63
Габриэль
13
Рамон
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Фламенго
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
26
Роберт Пирис
ЦП
1
Уго Соуза
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Остались в запасе
26
Роберт Пирис
ЦП
1
Уго Соуза
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
6
Рене
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Шапекоэнсе - Фламенго
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
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- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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