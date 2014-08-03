Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Фламенго
Шапекоэнсе - Фламенго: обзор матча 03 августа 2014
Шапекоэнсе
03.08.2014, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шапекоэнсе - Фламенго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
- : -
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
Новости команд
Все
Шапекоэнсе
Фламенго
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
4
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Мирассола» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Фламенго» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Мирассола» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
«Атлетико Минейро» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 28 тура чемпионата Бразилии 2026
18 сентября
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
13 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Фламенго» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
«Баия» – «Фламенго»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+