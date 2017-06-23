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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Шапекоэнсе
Фламенго - Шапекоэнсе: обзор матча 23 июня 2017
Фламенго
23.06.2017, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
5 : 1
Завершен
Шапекоэнсе
14'
Диего
19'
Х. Паоло Герреро
75'
Х. Паоло Герреро
79'
Диего
82'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Шапекоэнсе
ГОЛ! 5:0!
Х. Паоло Герреро
82'
Желтая карточка
Ромуло
79'
ГОЛ! 4:0!
Диего
79'
ГОЛ! 3:0!
Х. Паоло Герреро
75'
ГОЛ! 2:0!
Х. Паоло Герреро
19'
ГОЛ! 1:0!
Диего
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фламенго - Шапекоэнсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
- : -
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
- : -
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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Фламенго
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