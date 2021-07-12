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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Шапекоэнсе
Фламенго - Шапекоэнсе: обзор матча 12 июля 2021
Фламенго
12.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шапекоэнсе
78'
Д. Де Арраскаэта
82'
Микаэл
67'
P. H. Perotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Шапекоэнсе
Замена
Матеузиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
88'
Замена
Р. Пирис
️️️️
М. Исла
88'
83'
Замена
G.
️️️️
R. Lima
ГОЛ! 2:1!
Микаэл
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Педро
78'
75'
Замена
Т. Косер
️️️️
Бузанелло
Желтая карточка
Витиньо
73'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Майя
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
P. H. Perotti
Желтая карточка
Л. Перейра
66'
64'
Замена
K. Nunes
️️️️
F.
64'
Замена
F.
️️️️
Ф.
64'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
Замена
Микаэл
️️️️
Р. Муньис
46'
40'
Желтая карточка
A.
38'
Желтая карточка
Ф.
29'
Желтая карточка
Бузанелло
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Шапекоэнсе
25
Бузанелло
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЛФ
43
Rafael Lima
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
27
Felipe Santana
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
26
Роберт Пирис
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
23
Тиаго Косер
ЦЗ
22
Ezequiel
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
16
Луис
13
Энрике
4
Перейра
22
Исла
15
Арао
10
Рибейро
29
Майя
10
Де Арраскаэта
9
Муньис
9
Педро
2-5
4
Игнасио
25
Бузанелло
2
0
27
0
17
29
Майя
11
Витиньо
11
Витиньо
29
Майя
9
Муньис
30
Микаэл
30
Микаэл
9
Муньис
10
Де Арраскаэта
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
10
Де Арраскаэта
22
Исла
26
Пирис
26
Пирис
22
Исла
25
Бузанелло
23
Косер
23
Косер
25
Бузанелло
0
9
9
0
43
49
49
43
28
0
0
28
17
10
10
17
Остались в запасе
Фламенго
Шапекоэнсе
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
6
Рене
ЛЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Кейллер
ВР
22
Ezequiel
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Остались в запасе
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Лазаро
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
6
Рене
ЛЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
22
Ezequiel
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Фламенго - Шапекоэнсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
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