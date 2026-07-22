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«Коритиба» – «Палмейрас»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

22 июля 2026 9:59
Коритиба - Палмейрас
23 июл. 2026, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
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1.85
Победа «Палмейраса»
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Матч 19 тура бразильской Серии A между «Коритибой» и «Палмейрасом» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева занимают седьмое место с 26 очками, но после разгрома от «Фламенго» (0:3) нуждаются в реванше перед своими болельщиками. Гости уверенно лидируют с 41 очком и имеют 13-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, а также лучшую разницу мячей (+17) и больше всех побед (12). Сможет ли «Коритиба» прервать неудачную серию в очных встречах (четыре поражения подряд) и навязать борьбу лидеру, или «Палмейрас» продолжит свое победное шествие? Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии и почему матч может стать бенефисом гостей?

Кто победит в матче

«Коритиба» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), а лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 21 матче. Однако оборона хозяев оставляет желать лучшего: 1.80 пропущенных гола в среднем за последние пять игр, а в шести из восьми последних матчей команда пропускала. Домашняя форма дает некоторый оптимизм: «Коритиба» не проигрывает в шести из восьми последних встреч на своем поле, что позволяет надеяться на сопротивление. Но против лидера, который находится в фантастической форме, этих аргументов недостаточно. Поражение от «Фламенго» со счетом 0:3 показало уязвимость команды против топ-соперников, и теперь предстоит встреча с еще более сильным оппонентом.

«Палмейрас» демонстрирует стабильность высочайшего уровня: команда не проигрывает в 13 последних матчах Серии A, имеет лучшую разницу мячей в турнире (+17) и одержала 12 побед – больше всех в чемпионате. В атаке гости забивают в семи последних турах подряд, а в последних пяти играх на счету девять голов (1.80 в среднем). Оборона «Палмейраса» также безупречна – всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах (0.60 в среднем за игру). Лучший бомбардир Хосе Лопес забил 15 голов в 39 матчах и является одной из главных угроз для защиты хозяев. Гостевой матч для лидера не является проблемой, учитывая их победную серию и уверенность в своих силах. Кроме того, в личных встречах «Палмейрас» побеждает в четырех последних матчах подряд и забивает в каждом из них, что дает дополнительное психологическое преимущество.

С учетом всех факторов победа «Палмейраса» не вызывает сомнений. «Коритиба» может оказать сопротивление, особенно в домашних стенах, но класс, форма и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. Оборона хозяев слишком уязвима, чтобы сдержать атакующую мощь лидера, а «Палмейрас» наверняка воспользуется своими моментами. Победа гостей выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В последних четырех очных матчах во всех турнирах победу неизменно одерживал «Палмейрас», причем в этих играх гости забивали как минимум дважды, а «Коритиба» лишь однажды сумела отличиться. Эта статистика говорит о явном превосходстве «Палмейраса» над соперником в последние годы. Текущая форма команд также на стороне гостей: «Палмейрас» не проигрывает 13 матчей подряд в чемпионате, тогда как «Коритиба» после разгрома от «Фламенго» выглядит неуверенно.

Личные встречи
43% (6)
7% (1)
50% (7)
15
Забитых мячей
19
1.07
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
0 : 2
23.10.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
3 : 1
05.06.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
4 : 0
07.10.2022
Коритиба
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коритиба
0 : 2
13.06.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
1 : 0
18.02.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 3
15.10.2020
Коритиба
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
1 : 0
19.09.2017
Коритиба
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коритиба
1 : 0
08.06.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 1
24.09.2016
Коритиба
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
2 : 2
16.06.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
0 : 2
29.11.2015
Коритиба
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коритиба
2 : 1
13.08.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
2 : 0
24.11.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 17 тур
Палмейрас
1 : 0
24.08.2014
Коритиба
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Составы команд
Не сыграют
Коритиба
Точно не сыграют
Кено
ЦФ
Майкон
ЦЗ
Pedro Luccas
ВР
Rodrigo Rodrigues
ЦП
Тинга
ЦЗ
Палмейрас
Точно не сыграют
Витор Роке
ЦФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Палмейраса» над «Коритибой» в матче 19 тура бразильской Серии A. Лидер чемпионата демонстрирует великолепную форму как в атаке, так и в обороне, а хозяева слишком много пропускают и не могут справиться с давлением топ-соперников. Очные встречи также подтверждают доминирование «Палмейраса», который выиграл четыре последних матча у этого соперника. Ставка на победу «Палмейраса» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Коритибой» и «Палмейрасом» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Коритиба» – «Палмейрас»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

1.85
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Палмейрас Коритиба
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