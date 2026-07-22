Матч 19 тура бразильской Серии A между «Коритибой» и «Палмейрасом» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева занимают седьмое место с 26 очками, но после разгрома от «Фламенго» (0:3) нуждаются в реванше перед своими болельщиками. Гости уверенно лидируют с 41 очком и имеют 13-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, а также лучшую разницу мячей (+17) и больше всех побед (12). Сможет ли «Коритиба» прервать неудачную серию в очных встречах (четыре поражения подряд) и навязать борьбу лидеру, или «Палмейрас» продолжит свое победное шествие? Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии и почему матч может стать бенефисом гостей?

Кто победит в матче

«Коритиба» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой – восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), а лучший бомбардир Брено забил восемь мячей в 21 матче. Однако оборона хозяев оставляет желать лучшего: 1.80 пропущенных гола в среднем за последние пять игр, а в шести из восьми последних матчей команда пропускала. Домашняя форма дает некоторый оптимизм: «Коритиба» не проигрывает в шести из восьми последних встреч на своем поле, что позволяет надеяться на сопротивление. Но против лидера, который находится в фантастической форме, этих аргументов недостаточно. Поражение от «Фламенго» со счетом 0:3 показало уязвимость команды против топ-соперников, и теперь предстоит встреча с еще более сильным оппонентом.

«Палмейрас» демонстрирует стабильность высочайшего уровня: команда не проигрывает в 13 последних матчах Серии A, имеет лучшую разницу мячей в турнире (+17) и одержала 12 побед – больше всех в чемпионате. В атаке гости забивают в семи последних турах подряд, а в последних пяти играх на счету девять голов (1.80 в среднем). Оборона «Палмейраса» также безупречна – всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах (0.60 в среднем за игру). Лучший бомбардир Хосе Лопес забил 15 голов в 39 матчах и является одной из главных угроз для защиты хозяев. Гостевой матч для лидера не является проблемой, учитывая их победную серию и уверенность в своих силах. Кроме того, в личных встречах «Палмейрас» побеждает в четырех последних матчах подряд и забивает в каждом из них, что дает дополнительное психологическое преимущество.

С учетом всех факторов победа «Палмейраса» не вызывает сомнений. «Коритиба» может оказать сопротивление, особенно в домашних стенах, но класс, форма и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. Оборона хозяев слишком уязвима, чтобы сдержать атакующую мощь лидера, а «Палмейрас» наверняка воспользуется своими моментами. Победа гостей выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В последних четырех очных матчах во всех турнирах победу неизменно одерживал «Палмейрас», причем в этих играх гости забивали как минимум дважды, а «Коритиба» лишь однажды сумела отличиться. Эта статистика говорит о явном превосходстве «Палмейраса» над соперником в последние годы. Текущая форма команд также на стороне гостей: «Палмейрас» не проигрывает 13 матчей подряд в чемпионате, тогда как «Коритиба» после разгрома от «Фламенго» выглядит неуверенно.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Палмейраса» над «Коритибой» в матче 19 тура бразильской Серии A. Лидер чемпионата демонстрирует великолепную форму как в атаке, так и в обороне, а хозяева слишком много пропускают и не могут справиться с давлением топ-соперников. Очные встречи также подтверждают доминирование «Палмейраса», который выиграл четыре последних матча у этого соперника. Ставка на победу «Палмейраса» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Коритибой» и «Палмейрасом» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.