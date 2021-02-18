Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Палмейрас
Коритиба - Палмейрас: обзор матча 18 февраля 2021
Коритиба
18.02.2021, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
88'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Палмейрас
Желтая карточка
O.
89'
ГОЛ! 1:0!
J.
88'
83'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Данило
Желтая карточка
N.
75'
66'
Желтая карточка
Данило
63'
Красная карточка
Б. Кушчевич
62'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Г. Скарпа
62'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Г. Менино
62'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Лима
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
Маттеус
58'
Замена
O.
️️️️
R. Oliveira
58'
Замена
Н. Силва
️️️️
М. Буэно
58'
46'
Замена
Рони
️️️️
Виллиан
23'
Желтая карточка
R.
18'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Виллиан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Angelo
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
77
Osman
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
1-1-2-5
29
Биро
5
Моура
8
Буэно
27
Маттеус
44
17
30
Робсон
35
13
3-3-1-1-3
13
Кушчевич
6
Лима
33
Эмпереур
14
Роша
8
Данило
16
Эстевес
25
Менино
10
Скарпа
13
25
11
Виллиан
8
Буэно
6
Силва
6
Силва
8
Буэно
27
Маттеус
30
30
27
Маттеус
9
77
77
9
10
Скарпа
4
Адриано
4
Адриано
10
Скарпа
8
Данило
77
Лопес
77
Лопес
8
Данило
11
Виллиан
33
Рони
33
Рони
11
Виллиан
25
Менино
23
Вейга
23
Вейга
25
Менино
6
Лима
12
де Паула
12
де Паула
6
Лима
Остались в запасе
Коритиба
Палмейрас
6
Angelo
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Матеус
ВР
30
Фелипе Мело
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
6
Angelo
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
30
Фелипе Мело
ОП
12
Майке
ПЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коритиба - Палмейрас
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Палмейрас
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+