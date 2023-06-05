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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коритиба
Палмейрас - Коритиба: обзор матча 05 июня 2023
Палмейрас
05.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
30'
Артур
34'
Рони
73'
Рони
83'
А. Манга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Коритиба
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Урсо
90'
+6
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
Д. Джон
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Андрей
Желтая карточка
Луан
90'
+1
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+1
83'
ГОЛ! 3:1!
А. Манга
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
81'
Замена
Табата
️️️️
Артур
81'
Замена
Гарсия
️️️️
З. Рафаэль
75'
Замена
Д. Джон
️️️️
Л. Гилерме
75'
74'
Замена
А. Манга
️️️️
З. Роберто
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Дуду
73'
62'
Замена
Андрей
️️️️
J.
62'
Замена
М. Морено
️️️️
Г. Бочилия
61'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
B. Gomes
56'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Желтая карточка
З. Рафаэль
51'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
49'
37'
Желтая карточка
B. Gomes
ГОЛ! 2:0!
Рони
Пас отдал
Майке
34'
ГОЛ! 1:0!
Артур
Пас отдал
Х. Пикерес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
15
Гомес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
25
Менино
33
Рони
92
Дуду
37
Артур
31
Гилерме
4-1-5
22
Габриэл
83
3
Энрике
2
Виана
13
Кушчевич
21
Бочилия
2
Натанаэл
30
Робсон
99
Зе Роберто
28
15
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
31
Гилерме
14
Джон Джон
14
Джон Джон
31
Гилерме
37
Артур
10
Табата
10
Табата
37
Артур
93
Зе Рафаэль
2
Гарсия
2
Гарсия
93
Зе Рафаэль
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
83
7
Андрей
7
Андрей
83
15
30
Урсо
30
Урсо
15
99
Зе Роберто
11
Манга
11
Манга
99
Зе Роберто
21
Бочилия
10
Морено
10
Морено
21
Бочилия
Остались в запасе
Палмейрас
Коритиба
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
28
Vilar
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
28
Vilar
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
11
Wesley Pombo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Палмейрас - Коритиба
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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