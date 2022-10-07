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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коритиба
Палмейрас - Коритиба: обзор матча 07 октября 2022
Палмейрас
07.10.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
4 : 0
Завершен
Коритиба
15'
Майке
34'
Рони
51'
Г. Гомес
77'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Коритиба
89'
Желтая карточка
Т. Андерсон
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Дуду
79'
ГОЛ! 4:0!
Б. Лопес
Пас отдал
Табата
77'
77'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Варлей
72'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Г. Бочилия
Замена
Б. Лопес
️️️️
Майке
69'
Замена
Табата
️️️️
Г. Скарпа
69'
Замена
Г. Менино
️️️️
Э. Атуэста
59'
ГОЛ! 3:0!
Г. Гомес
Пас отдал
Дуду
51'
46'
Замена
B.
️️️️
А. Манга
46'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
Ф. Даниэл
42'
Желтая карточка
Г. Бочилия
ГОЛ! 2:0!
Рони
Пас отдал
Г. Скарпа
34'
Желтая карточка
Э. Атуэста
30'
ГОЛ! 1:0!
Майке
Пас отдал
Г. Скарпа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
75
Biel
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3-4-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
8
Данило
20
Атуэста
12
Майке
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
3-2-2-3
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
2
Варлей
21
21
Бочилия
7
Даниэл
11
Манга
2
Натанаэл
20
15
20
Атуэста
25
Менино
25
Менино
20
Атуэста
10
Скарпа
10
Табата
10
Табата
10
Скарпа
12
Майке
77
Лопес
77
Лопес
12
Майке
92
Дуду
16
Мерентьель
16
Мерентьель
92
Дуду
11
Манга
75
75
11
Манга
21
Бочилия
19
Андерсон
19
Андерсон
21
Бочилия
2
Варлей
17
17
2
Варлей
7
Даниэл
99
Гамальо
99
Гамальо
7
Даниэл
Остались в запасе
Палмейрас
Коритиба
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
6
Juan Diaz
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
6
Juan Diaz
ЦП
20
Régis
ЦП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Палмейрас - Коритиба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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