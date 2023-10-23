Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Палмейрас
Коритиба - Палмейрас: обзор матча 23 октября 2023
Коритиба
23.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
33'
Г. Гомес
45+3'
Х. Пикерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Палмейрас
Желтая карточка
Натанаэл
90'
+3
Замена
Хесе
️️️️
И. Слимани
87'
83'
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
83'
Замена
Артур
️️️️
Р. Вейга
Замена
Франсержио
️️️️
С. Гомес
80'
75'
Замена
Кевин
️️️️
Б. Лопес
75'
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
Замена
M. Garcez de Jesus
️️️️
Робсон
68'
Замена
Андрей
️️️️
М. Бьянки
68'
56'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Замена
B. Gomes
️️️️
А. Самарис
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Х. Пикерес
35'
Желтая карточка
Р. Риос
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Р. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Thalisson Gabriel
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
20
Gabriel Silva
ЦП
15
Франсержио
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
2-3-5
22
Габриэл
3
3
Энрике
22
Самарис
18
Бьянки
19
Гомес
12
Луис
19
Слимани
10
Морено
30
Робсон
2
Натанаэл
3-2-2-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
13
Луан
12
Майке
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
5
Риос
77
Лопес
23
Вейга
42
Лопес
18
Бьянки
7
Андрей
7
Андрей
18
Бьянки
30
Робсон
31
31
30
Робсон
19
Гомес
15
Франсержио
15
Франсержио
19
Гомес
19
Слимани
10
Хесе
10
Хесе
19
Слимани
22
Самарис
15
15
22
Самарис
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
23
Вейга
37
Артур
37
Артур
23
Вейга
77
Лопес
11
Кевин
11
Кевин
77
Лопес
Остались в запасе
Коритиба
Палмейрас
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
20
Gabriel Silva
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Edu
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Коритиба - Палмейрас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+