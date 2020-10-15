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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коритиба
Палмейрас - Коритиба: обзор матча 15 октября 2020
Палмейрас
15.10.2020, четверг, 00:01
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Коритиба
38'
Г. Верон
8'
Робсон
24'
Робсон
65'
G. Augusto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Коритиба
90'
+3
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
Г. Верон
90'
+2
82'
Замена
Маттеус
️️️️
Робсон
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Адриано
81'
70'
Замена
R. Martinez
️️️️
H. Vermudt
65'
ГОЛ! 1:3!
G. Augusto
65'
Замена
N.
️️️️
Р. Муньис
65'
Замена
М. Буэно
️️️️
M. Galdezani
Желтая карточка
Ф. Мело
53'
Замена
Данило
️️️️
П. де Паула
46'
Замена
Рони
️️️️
М. Роша
46'
46'
Замена
G.
️️️️
Y. Sasse
ГОЛ! 1:2!
Г. Верон
Пас отдал
П. де Паула
38'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Эстевес
34'
Замена
R.
️️️️
З. Рафаэль
33'
24'
ГОЛ! 0:2!
Робсон
Пас отдал
M. Galdezani
Желтая карточка
З. Рафаэль
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
Робсон
Пас отдал
G. Augusto
3'
Желтая карточка
Y. Sasse
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
13
Renan
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
84
Wilson
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Виллиан
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
99
Pablo Thomaz
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Вевертон
16
Эстевес
14
Роша
30
Мело
12
де Паула
25
Менино
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
27
Верон
4
Адриано
13
1-2-1-5
2
Матеус
2
Натанаэл
5
Моура
31
9
Муньис
20
56
35
10
16
Эстевес
11
Виллиан
11
Виллиан
16
Эстевес
93
Зе Рафаэль
18
18
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
8
Данило
8
Данило
12
де Паула
14
Роша
33
Рони
33
Рони
14
Роша
4
Адриано
23
Вейга
23
Вейга
4
Адриано
56
27
27
56
31
27
27
31
9
Муньис
17
17
9
Муньис
20
8
Буэно
8
Буэно
20
30
Робсон
27
Маттеус
27
Маттеус
30
Робсон
Остались в запасе
Палмейрас
Коритиба
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
99
Pablo Thomaz
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Остались в запасе
99
Pablo Thomaz
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Палмейрас - Коритиба
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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19.11.2026
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Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
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Сантос
0 : 0
29.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
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- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
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Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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