Матч 19 тура бразильской Серии A между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева занимают восьмое место с 25 очками, но переживают затяжной кризис – пять матчей без побед в чемпионате и всего пять забитых голов в последних пяти встречах. Гости расположились на пятой строчке с 30 баллами, показывают стабильную игру и не проигрывают в трех последних турах. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать неудачную серию и использовать фактор домашнего поля, где команда не проигрывает в восьми матчах подряд, или «Атлетико Паранаэнсе» продолжит свое восхождение в таблице и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Сан-Паулу» подходит к игре в сложной ситуации: команда не может выиграть в пяти последних матчах Серии A, а в атаке испытывает серьезные проблемы – всего пять голов за пять игр (в среднем 1.00). Лучший бомбардир Хонатан Кальери забил 11 мячей в 30 матчах, но в последнее время его результативность снизилась. При этом оборона хозяев действует сносно – 1.00 пропущенный гол в среднем за матч, но команда пропускает в пяти последних турах подряд. Важным фактором является домашний стадион: «Сан-Паулу» не проигрывает в восьми последних матчах на своем поле, что дает надежду на положительный результат. Кроме того, в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в пяти из семи, что добавляет психологического преимущества.

«Атлетико Паранаэнсе» выглядит более стабильно: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей чемпионата и занимает пятое место с 30 очками. В атаке гости не столь результативны – всего четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0.80), но при этом команда забивает в трех последних турах подряд. Оборона «Атлетико» действует надежно – всего три пропущенных мяча за пять игр (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Лучший бомбардир Кевин Виверос забил 12 голов в 21 матче и является главной угрозой для защиты хозяев. В очных встречах гости также имеют свой аргумент: «Атлетико Паранаэнсе» забивает в семи последних матчах против «Сан-Паулу», что говорит о способности поражать ворота этого соперника даже на выезде.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч может завершиться вничью или с минимальным преимуществом одной из команд. «Сан-Паулу» силен дома, но атакующий кризис не позволяет уверенно рассчитывать на победу, особенно против организованной обороны гостей. «Атлетико Паранаэнсе» надежен в защите, но его атака также не блещет результативностью, что делает голы в этом матче редким событием. Ничейный исход выглядит наиболее вероятным, хотя небольшая победа одной из команд также возможна.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Сан-Паулу» имеет небольшое преимущество, не проиграв в пяти из семи последних матчей против «Атлетико Паранаэнсе». Однако гости стабильно забивают в этих встречах – в семи последних играх они поражали ворота хозяев. Текущая форма команд говорит о том, что «Атлетико» более стабилен и лучше действует в обороне, но «Сан-Паулу» силен дома, что уравнивает шансы соперников.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» завершится вничью, учитывая атакующие проблемы хозяев и надежную оборону гостей. «Сан-Паулу» не может выиграть в пяти последних матчах, а «Атлетико» не отличается высокой результативностью, что делает голы дефицитом. При этом домашний фактор и историческое преимущество хозяев должны помочь им избежать поражения. Ставка на ничью за 3.25 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.