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«Сан-Паулу» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

22 июля 2026 10:56
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
23 июл. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
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3.25
Ничья
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Матч 19 тура бразильской Серии A между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» пройдет 23 июля 2026 года. Хозяева занимают восьмое место с 25 очками, но переживают затяжной кризис – пять матчей без побед в чемпионате и всего пять забитых голов в последних пяти встречах. Гости расположились на пятой строчке с 30 баллами, показывают стабильную игру и не проигрывают в трех последних турах. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать неудачную серию и использовать фактор домашнего поля, где команда не проигрывает в восьми матчах подряд, или «Атлетико Паранаэнсе» продолжит свое восхождение в таблице и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Сан-Паулу» подходит к игре в сложной ситуации: команда не может выиграть в пяти последних матчах Серии A, а в атаке испытывает серьезные проблемы – всего пять голов за пять игр (в среднем 1.00). Лучший бомбардир Хонатан Кальери забил 11 мячей в 30 матчах, но в последнее время его результативность снизилась. При этом оборона хозяев действует сносно – 1.00 пропущенный гол в среднем за матч, но команда пропускает в пяти последних турах подряд. Важным фактором является домашний стадион: «Сан-Паулу» не проигрывает в восьми последних матчах на своем поле, что дает надежду на положительный результат. Кроме того, в очных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей и забивают в пяти из семи, что добавляет психологического преимущества.

«Атлетико Паранаэнсе» выглядит более стабильно: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей чемпионата и занимает пятое место с 30 очками. В атаке гости не столь результативны – всего четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0.80), но при этом команда забивает в трех последних турах подряд. Оборона «Атлетико» действует надежно – всего три пропущенных мяча за пять игр (0.60 в среднем), что является одним из лучших показателей в лиге. Лучший бомбардир Кевин Виверос забил 12 голов в 21 матче и является главной угрозой для защиты хозяев. В очных встречах гости также имеют свой аргумент: «Атлетико Паранаэнсе» забивает в семи последних матчах против «Сан-Паулу», что говорит о способности поражать ворота этого соперника даже на выезде.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч может завершиться вничью или с минимальным преимуществом одной из команд. «Сан-Паулу» силен дома, но атакующий кризис не позволяет уверенно рассчитывать на победу, особенно против организованной обороны гостей. «Атлетико Паранаэнсе» надежен в защите, но его атака также не блещет результативностью, что делает голы в этом матче редким событием. Ничейный исход выглядит наиболее вероятным, хотя небольшая победа одной из команд также возможна.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Сан-Паулу» имеет небольшое преимущество, не проиграв в пяти из семи последних матчей против «Атлетико Паранаэнсе». Однако гости стабильно забивают в этих встречах – в семи последних играх они поражали ворота хозяев. Текущая форма команд говорит о том, что «Атлетико» более стабилен и лучше действует в обороне, но «Сан-Паулу» силен дома, что уравнивает шансы соперников.

Личные встречи
43% (10)
26% (6)
30% (7)
25
Забитых мячей
21
1.09
В среднем за матч
0.91
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
2 : 1
10.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
04.07.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
29.10.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сан-Паулу
2 : 1
22.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
31.07.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
4 : 0
11.04.2022
Атлетико Паранаэнсе
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0 : 0
25.11.2021
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17.01.2021
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Бразилия. Серия А, 32 тур
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10.11.2019
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0 : 1
22.08.2019
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Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
21.10.2018
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
09.06.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.10.2017
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
22.06.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
18.09.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
1 : 2
12.06.2016
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
1 : 0
04.10.2015
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
02.07.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сан-Паулу
1 : 0
09.10.2014
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 2
29.05.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
10.11.2013
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
1 : 1
16.08.2013
Атлетико Паранаэнсе
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Составы команд
Не сыграют
Сан-Паулу
Точно не сыграют
Лукас Моура
ПВ
Под вопросом
Sabino
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
Точно не сыграют
Mycael
ВР
Felipinho
ЦЗ
Бруно Запелли
АП
Под вопросом
Гастон Бенавидес
ЛАЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» завершится вничью, учитывая атакующие проблемы хозяев и надежную оборону гостей. «Сан-Паулу» не может выиграть в пяти последних матчах, а «Атлетико» не отличается высокой результативностью, что делает голы дефицитом. При этом домашний фактор и историческое преимущество хозяев должны помочь им избежать поражения. Ставка на ничью за 3.25 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе» состоится 23 июля 2026 года и начнется в 03:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Сан-Паулу» – «Атлетико Паранаэнсе»: смотреть онлайн

3.25
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Сан-Паулу
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