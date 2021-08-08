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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 08 августа 2021
Атлетико Паранаэнсе
08.08.2021, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
28'
Р. Кайзер
14'
Пабло (П)
33'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
88'
Желтая карточка
A. Galeano
Замена
J.
️️️️
Д. Теранс
88'
86'
Замена
Б. Алвес
️️️️
Р. Нестор
86'
Замена
Л. Орехуэла
️️️️
И. Винисиус
82'
Желтая карточка
Л. Перри
82'
Красная карточка
М. Бенитес
78'
Замена
Луан
️️️️
И. Гомес
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Ричард
77'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Р. Кайзер
77'
Желтая карточка
Т. Хелено
75'
Желтая карточка
Ричард
73'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Эрик
61'
58'
Замена
A. Galeano
️️️️
J. Rojas
33'
ГОЛ! 1:2!
Пабло
Пас отдал
Г. Сара
ГОЛ! 1:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Д. Теранс
28'
27'
Желтая карточка
И. Винисиус
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
2
Марсиньо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
11
Никао
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сан-Паулу
18
Tiago Volpi
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
13
Жоао Миранда
ЦФ
3
Лео
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
43
Edu
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
10
Jadson
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
30
Николас
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
33
Луан
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
5
11
Никао
96
Эдуардо
79
Кайзер
80
Теранс
25
Ричард
5
11
Нестор
92
Пабло
7
8
Сара
17
Гомес
80
Теранс
10
10
80
Теранс
25
Ричард
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
25
Ричард
14
Эрик
18
Читтадини
18
Читтадини
14
Эрик
79
Кайзер
32
32
79
Кайзер
18
Винисиус
28
Орехуэла
28
Орехуэла
18
Винисиус
11
Нестор
34
Алвес
34
Алвес
11
Нестор
17
Гомес
33
Луан
33
Луан
17
Гомес
7
21
21
7
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
43
Edu
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
30
Николас
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
30
Николас
ЦФ
10
Jaderson
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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