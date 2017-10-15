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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 15 октября 2017
Сан-Паулу
15.10.2017, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
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Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
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