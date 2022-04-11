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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 апреля 2022
Сан-Паулу
11.04.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
19'
Х. Кальери
52'
Х. Кальери
70'
Х. Кальери
74'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Замена
А. Колорадо
️️️️
И. Гомес
85'
81'
Желтая карточка
Кристиан
Замена
Т. Коста
️️️️
Алиссон
78'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Х. Кальери
77'
ГОЛ! 4:0!
Лусиано
Пас отдал
Ж. Торо
74'
73'
Замена
П. Роша
️️️️
М. Сирино
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальери
Пас отдал
И. Гомес
70'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Никао
66'
Замена
Лусиано
️️️️
Эдер
65'
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Куэльо
62'
Замена
А. Каноббио
️️️️
В. Буэно
57'
Желтая карточка
В. Буэно
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Велингтон
52'
49'
Желтая карточка
П. Энрике
46'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Теранс
Желтая карточка
Алиссон
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
11
Никао
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
5
Уго Моура
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Маркиньос
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
17
Агустин Каноббио
ПВ
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
1-2-5
13
Рафинья
25
Алиссон
29
Майя
34
Велингтон
3
Лео
17
Гомес
11
Никао
9
Кальери
5
16
Абнер
24
Бенто
12
Келлвен
5
Халтер
5
Энрике
17
Гомес
23
Колорадо
23
Колорадо
17
Гомес
23
Эдер
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Эдер
9
Кальери
24
Ригони
24
Ригони
9
Кальери
11
Никао
44
Торо
44
Торо
11
Никао
25
Алиссон
6
Коста
6
Коста
25
Алиссон
28
Куэльо
28
Витиньо
28
Витиньо
28
Куэльо
7
Сирино
32
Роша
32
Роша
7
Сирино
15
Буэно
17
Каноббио
17
Каноббио
15
Буэно
80
Теранс
10
Марлос
10
Марлос
80
Теранс
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
11
Маркиньос
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
11
Маркиньос
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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