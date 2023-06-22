Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 июня 2023
Сан-Паулу
22.06.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
19'
Г. Невес
47'
Лусиано
11'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
К. Паулиста
90'
+2
Желтая карточка
Г. Невес
85'
82'
Замена
М. Сирино
️️️️
В. Роке
82'
Замена
Виллиан
️️️️
В. Буэно
Замена
М. Пауло
️️️️
Лусиано
79'
Замена
С. Мендес
️️️️
В. Рато
79'
68'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Т. Куэльо
67'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
А. Сантана
Желтая карточка
Х. Кальери
59'
57'
Желтая карточка
Т. Хелено
54'
Замена
В. Кауэ
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:1!
Лусиано
Пас отдал
Х. Кальери
47'
Замена
Алиссон
️️️️
Луан
46'
44'
Желтая карточка
А. Сантана
Замена
А. Франко
️️️️
Д. Коста
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Невес
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Пас отдал
В. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Фернандо
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
18
Кристиан
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
7
Давид
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
47
Педро Вильена
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
9
Жуан
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
27
Кайке Роша
ЦЗ
21
Винисиус Кауэ
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Рафаэл
38
Паулиста
13
Рафинья
4
Бералдо
19
Коста
33
Луан
8
Невес
11
Нестор
10
Рато
10
Лусиано
9
Кальери
4-1-3-1-1
24
Бенто
22
Мадсон
12
Фернандо
44
Хелено
5
Энрике
5
Моура
15
Буэно
18
Кристиан
80
Сантана
28
Куэльо
9
Роке
10
Рато
32
Мендес
32
Мендес
10
Рато
19
Коста
15
Франко
15
Франко
19
Коста
10
Лусиано
32
Пауло
32
Пауло
10
Лусиано
33
Луан
25
Алиссон
25
Алиссон
33
Луан
12
Фернандо
21
Кауэ
21
Кауэ
12
Фернандо
80
Сантана
18
Читтадини
18
Читтадини
80
Сантана
28
Куэльо
80
Теранс
80
Теранс
28
Куэльо
9
Роке
7
Сирино
7
Сирино
9
Роке
15
Буэно
11
Виллиан
11
Виллиан
15
Буэно
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
47
Педро Вильена
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Педро Габриэл
ЛВ
7
Давид
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
47
Педро Вильена
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Педро Габриэл
ЛВ
7
Давид
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
24
Лео Линк
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+