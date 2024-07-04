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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 04 июля 2024
Атлетико Паранаэнсе
04.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Паулу
38'
Фернандиньо
33'
Феррейра
61'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
87'
Желтая карточка
Феррейра
87'
Замена
А. Силва
️️️️
Феррейра
81'
Замена
Р. Нестор
️️️️
В. Рато
81'
Замена
Жуан
️️️️
Л. Моура
81'
Замена
Патрик
️️️️
Велингтон
Замена
M.
️️️️
Л. Эскивель
78'
Красная карточка
Л. Линк
77'
75'
Желтая карточка
В. Рато
Замена
Эмерсонн
️️️️
Б. Запелли
68'
Желтая карточка
К. Роша
66'
66'
Желтая карточка
Х. Кальери
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
И. Винисиус
61'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальери
ГОЛ! 1:1!
Фернандиньо
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
Феррейра
Пас отдал
Х. Кальери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
19
Эмерсонн
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Эрик
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-4-2
24
Линк
27
Роша
44
Хелено
37
Эскивель
5
Фернандиньо
18
Кристиан
10
Запелли
14
Эрик
92
Пабло
20
Оливейра
4-1-3-2
13
Жандрей
18
Винисиус
15
Франко
5
Арболеда
34
Велингтон
14
Густаво
7
Моура
10
Рато
11
Феррейра
9
Кальери
25
Алиссон
37
Эскивель
1
1
37
Эскивель
10
Запелли
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
10
Запелли
34
Велингтон
36
Патрик
36
Патрик
34
Велингтон
18
Винисиус
19
Коста
19
Коста
18
Винисиус
10
Рато
11
Нестор
11
Нестор
10
Рато
11
Феррейра
17
Силва
17
Силва
11
Феррейра
7
Моура
9
Жуан
9
Жуан
7
Моура
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
50
Юнг
ВР
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
11
Джулиано Галоппо
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
8
Офсайды
1
2
Количество передач
401
511
Сейвы
6
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.61
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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