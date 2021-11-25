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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 25 ноября 2021
Сан-Паулу
25.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Лео
90'
Замена
Л. Орехуэла
️️️️
И. Винисиус
83'
Замена
В. Буэно
️️️️
Р. Нестор
82'
73'
Замена
Биссоли
️️️️
Л. Читтадини
73'
Замена
Николас
️️️️
Абнер
71'
Желтая карточка
Марсиньо
60'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
П. Энрике
Замена
Пабло
️️️️
Х. Кальери
60'
46'
Замена
Кристиан
️️️️
Д. Теранс
Замена
Лео
️️️️
Рейналдо
46'
29'
Желтая карточка
Сантос
Желтая карточка
Х. Кальери
29'
25'
Замена
П. Роша
️️️️
Р. Кайзер
Желтая карточка
Рейналдо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Игор Винисиус
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
55
Rafael Silva
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3
Лео
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
30
Николас
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
2-1-5
5
Арболеда
13
Миранда
24
Ригони
11
Нестор
17
Гомес
6
Рейналдо
8
Сара
11
Маркиньос
1-5
23
Сантос
22
Эрнандес
16
Абнер
5
Энрике
80
Теранс
79
Кайзер
11
Никао
18
Винисиус
28
Орехуэла
28
Орехуэла
18
Винисиус
9
Кальери
92
Пабло
92
Пабло
9
Кальери
11
Нестор
15
Буэно
15
Буэно
11
Нестор
6
Рейналдо
3
Лео
3
Лео
6
Рейналдо
79
Кайзер
32
Роша
32
Роша
79
Кайзер
16
Абнер
30
Николас
30
Николас
16
Абнер
80
Теранс
18
Кристиан
18
Кристиан
80
Теранс
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
5
Энрике
18
Читтадини
7
Биссоли
7
Биссоли
18
Читтадини
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
55
Rafael Silva
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
55
Rafael Silva
ЦП
34
Бруно Алвес
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
12
Келлвен
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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