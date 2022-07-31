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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 31 июля 2022
Атлетико Паранаэнсе
31.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
69'
В. Буэно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Желтая карточка
Т. Хелено
86'
85'
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
Л. Читтадини
84'
Желтая карточка
Фернандиньо
80'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
В. Буэно
80'
80'
Замена
Р. Нестор
️️️️
М. Гильерме
Замена
М. Сирино
️️️️
А. Каноббио
70'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Куэльо
70'
Замена
Ромуло
️️️️
В. Роке
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Буэно
69'
69'
Замена
Лусиано
️️️️
Никао
68'
Желтая карточка
Никао
Пенальти не реализован!
Т. Хелено
54'
51'
Желтая карточка
F. Alves
46'
Замена
Лео
️️️️
Т. Коста
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
30
Moreira
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Никао
АП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
20
Брайан Гарсия
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
10
Марлос
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
3
Лео
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-3-2-2
24
Бенто
16
Абнер
4
Фелипе
12
Келлвен
14
Эрик
5
Фернандиньо
15
Буэно
28
Куэльо
17
Каноббио
44
Хелено
9
Роке
4-1-2-1-1
27
6
Луизао
13
Миранда
13
Рафинья
30
29
Майя
20
Родригиньо
6
Коста
11
Никао
95
Гильерме
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
15
Буэно
18
Читтадини
18
Читтадини
15
Буэно
28
Куэльо
28
Витиньо
28
Витиньо
28
Куэльо
17
Каноббио
7
Сирино
7
Сирино
17
Каноббио
9
Роке
40
Ромуло
40
Ромуло
9
Роке
6
Коста
3
Лео
3
Лео
6
Коста
95
Гильерме
11
Нестор
11
Нестор
95
Гильерме
11
Никао
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Никао
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
20
Брайан Гарсия
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
24
Лео Линк
ЦФ
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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6
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