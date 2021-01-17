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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 17 января 2021
Атлетико Паранаэнсе
17.01.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
39'
Р. Кайзер
61'
Ч. Че
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Замена
W.
️️️️
F. Canesin
90'
+1
90'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
Желтая карточка
К. Эдуардо
84'
83'
Замена
G. Carneiro
️️️️
Г. Сара
Желтая карточка
F. Canesin
80'
78'
Замена
Пабло
️️️️
И. Гомес
Замена
Келлвен
️️️️
J.
76'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Кайзер
68'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Че
Пас отдал
И. Гомес
46'
Желтая карточка
Р. Арболеда
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Б. Алвес
ГОЛ! 1:0!
Р. Кайзер
Пас отдал
К. Эдуардо
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
3
Че Че
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
24
Бенто
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
10
Jadson
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
9
Walter
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
3-1-2-1-2
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
25
Ричард
18
Кристиан
55
11
Никао
79
Кайзер
2
4-1-3-3
10
Алвес
34
Алвес
5
Арболеда
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
3
Че Че
20
Бреннер
20
18
55
9
9
55
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
79
Кайзер
28
Витиньо
28
Витиньо
79
Кайзер
8
Сара
20
20
8
Сара
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
34
Алвес
15
Буэно
15
Буэно
34
Алвес
17
Гомес
92
Пабло
92
Пабло
17
Гомес
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
24
Бенто
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
10
Jadson
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
41
Júnior
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
24
Бенто
ВР
21
Felipe Aguilar
ЦФ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
16
Bruno Leite
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
10
Jadson
ЦП
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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