Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу: обзор матча 29 октября 2023
Атлетико Паранаэнсе
29.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
7'
Пабло
10'
П. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
90'
+4
Желтая карточка
Рафаэл
89'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
В. Рато
89'
Замена
Жуан
️️️️
Р. Нестор
Замена
Л. Арриагада
️️️️
У. Моура
85'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Запелли
78'
74'
Замена
Давид
️️️️
Эрисон
74'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Лусиано
69'
Желтая карточка
Лусиано
58'
Замена
М. Араухо
️️️️
Алиссон
Желтая карточка
У. Моура
57'
55'
Желтая карточка
Н. Мендес
24'
Желтая карточка
Эрисон
18'
Желтая карточка
П. Майя
10'
ГОЛ! 1:1!
П. Майя
Пас отдал
В. Рато
ГОЛ! 1:0!
Пабло
Пас отдал
В. Буэно
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
99
Эрисон
ЦФ
10
Лусиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
3-1-3-2-1
24
Бенто
25
Кака
44
Хелено
37
Эскивель
5
Моура
14
Эрик
15
Буэно
10
Запелли
28
Куэльо
17
Каноббио
92
Пабло
4-1-1-2-2
23
Рафаэл
45
Мендес
15
Франко
19
Коста
34
Велингтон
29
Майя
11
Нестор
10
Рато
25
Алиссон
10
Лусиано
99
Эрисон
5
Моура
16
Арриагада
16
Арриагада
5
Моура
10
Запелли
40
Ромуло
40
Ромуло
10
Запелли
10
Рато
5
Феррарези
5
Феррарези
10
Рато
10
Лусиано
23
Родригес
23
Родригес
10
Лусиано
25
Алиссон
15
Араухо
15
Араухо
25
Алиссон
99
Эрисон
7
Давид
7
Давид
99
Эрисон
11
Нестор
9
Жуан
9
Жуан
11
Нестор
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
60
Leonardo Ataíde
ЦЗ
87
Daniel Martins
ЦП
54
Chiqueti
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
11
Виллиан
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 09:53
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+