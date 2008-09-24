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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Балтика
ЦСКА - Балтика: обзор матча 24 сентября 2008
ЦСКА
24.09.2008, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Балтика
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0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
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Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
А. Харламов (Тобольск)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:45 (прямая)
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