Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Карабахом» и «ЦСКА София» пройдет 23 июля 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Азербайджанский гранд уверенно стартовал в еврокубках, разгромив фарерский «Вестри» с общим счетом 6:0 по сумме двух матчей, и подходит к игре в отличном атакующем настроении. Болгарский клуб также преодолел первый раунд, оказавшись сильнее ирландского «Дерри Сити» (2:1 в гостях и 3:2 дома), однако в чемпионате команда не смогла обыграть «Славию Софию» в минувшие выходные. Сумеет ли ЦСКА навязать борьбу одному из самых опытных еврокубковых бойцов Восточной Европы на его поле, или мощь атаки «Карабаха» окажется непреодолимой? Кто сделает первый шаг к выходу в третий раунд и почему этот матч может стать бенефисом хозяев?

Кто победит в матче

«Карабах» выглядит абсолютным фаворитом этой пары, и цифры это подтверждают. В последних пяти матчах команда забила 12 голов, причем в двух официальных встречах против «Вестри» оформила по три безответных мяча. Даже в товарищеских играх азербайджанцы действовали результативно – разгром «Тироля» (4:0) и яркий матч с «Харьковым» (2:6) показывают, что команда находится в отличной физической форме. Опыт выступлений в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов делает «Карабах» закаленным соперником, который умеет справляться с давлением в домашних стенах. При этом оборона все же допускает ошибки – семь пропущенных голов в пяти матчах, особенно тревожит разгромное поражение от «Ференцвароша» (0:1) и шесть голов от «Харькова» в товарищеской встрече. Однако в официальных матчах команда действует гораздо более сконцентрированно.

ЦСКА София также прошел первый раунд, но его путь был сложнее: болгары уступали «Дерри Сити» в гостях по ходу встречи, но сумели переломить ход игры и победить 2:1. Домашний матч получился еще более драматичным – победа 3:2 при двух пропущенных мячах. В целом в последних пяти играх ЦСКА забил 11 голов и пропустил пять, что говорит о сбалансированной, но не безупречной игре. В чемпионате Болгарии команда стартовала с ничьей 0:0 против «Славии Софии», что может свидетельствовать либо об экономии сил перед еврокубками, либо о небольших проблемах в атакующей механике. Гостевой матч в Баку – серьезное испытание для болгарского клуба, который редко играет против соперников такого уровня.

С учетом всех факторов фаворит очевиден – «Карабах» на своем поле, с мощной атакой и огромным еврокубковым опытом должен легко переигрывать болгарский клуб. ЦСКА София сможет оказать сопротивление, но вряд ли сможет сдержать хозяев на протяжении всех 90 минут, особенно учитывая, что азербайджанцы уже набрали ход в официальных матчах. Победа «Карабаха» выглядит практически безальтернативным исходом.

Форма и история личных встреч

В официальных турнирах команды не пересекались, хотя в 2021 и 2023 годах проводили товарищеские матчи, в которых оба раза побеждал «Карабах» (1:0 и 1:0). Эта статистика, пусть и неофициальная, подтверждает, что азербайджанская команда чувствует себя уверенно в матчах против соперника. Кроме того, «Карабах» уже прошел один раунд с общим счетом 6:0, тогда как ЦСКА пропустил три мяча в двух матчах с «Дерри Сити», что указывает на уязвимость обороны болгар.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Карабаха» с разницей как минимум в два мяча в первом домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанцы имеют подавляющее преимущество в опыте, качестве атаки и находятся в отличной форме, что подтверждается двумя разгромами «Вестри» и общей результативностью. ЦСКА София, несмотря на проход первого раунда, вряд ли сможет сдержать хозяев на «Тофик Бахрамов», особенно с учетом проблем в обороне. Ставка на победу «Карабаха» с форой (-1) за 1.8 выглядит логичной и соответствует прогнозируемому сценарию. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Карабахом» и «ЦСКА София» состоится 23 июля 2026 года в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.