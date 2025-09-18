Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
ЦСКА - Балтика
ЦСКА - Балтика: онлайн-трансляция 18 сентября 2025
ЦСКА
18.09.2025, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 8 тур
- : -
Не начался
Балтика
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСКА - Балтика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Акинфеев: «ЦСКА – претендент на золото, а по факту золотом не пахнет»
Сегодня, 11:37
3
Где смотреть матч «Сочи» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 24 августа 2025
Сегодня, 09:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 24 августа 2025
Сегодня, 09:48
«Сочи» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.00
Сегодня, 07:25
ЦСКА – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 07:22
Больше новостей
Россия. Кубок
Россия. Кубок. группа A, 3 тур
Оренбург
- : -
26.08.2025
Зенит
Россия. Кубок. группа A, 13 тур
Ахмат
- : -
26.08.2025
Рубин
Россия. Кубок. группа C, 3 тур
Спартак
- : -
26.08.2025
Пари НН
Россия. Кубок. группа B, 3 тур
Крылья Советов
- : -
27.08.2025
Динамо
Россия. Кубок. группа C, 3 тур
Ростов
- : -
27.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок. группа A, 3 тур
Оренбург
- : -
26.08.2025
Зенит
Россия. Кубок. группа A, 13 тур
Ахмат
- : -
26.08.2025
Рубин
Россия. Кубок. группа C, 3 тур
Спартак
- : -
26.08.2025
Пари НН
Россия. Кубок. группа C, 3 тур
Ростов
- : -
27.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок. группа B, 3 тур
Крылья Советов
- : -
27.08.2025
Динамо
Последние матчи
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 3
17.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Балтика
1 : 1
16.08.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
5 : 1
09.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 3
17.08.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 2 тур
Акрон
1 : 1
12.08.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
5 : 1
09.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 1
03.08.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, 1 тур
ЦСКА
2 : 1
30.07.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Балтика
1 : 1
16.08.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Балтика
3 : 2
03.08.2025
Оренбург
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
Архив
