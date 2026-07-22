Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Динамо Киев» и ПАОК пройдет 23 июля 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Украинский гранд начал еврокубковый путь с драматичного прохода румынской «Университати Клуж» – две нулевые ничьи и победа в серии пенальти 4:2, что говорит о характере команды, но настораживает в атакующей игре. Греческий клуб, напротив, разгромно прошел предварительный раунд, однако в Лиге Европы у ПАОК затянувшаяся черная полоса – три поражения подряд в этом турнире. Сможет ли киевское «Динамо» прервать свою безголевую серию в еврокубках и воспользоваться проблемами соперника, или гости из Салоник наконец переломят негативную тенденцию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему встреча обещает быть результативной, несмотря на скромную статистику хозяев в последних матчах?

Кто победит в матче

«Динамо Киев» подходит к игре с не самой впечатляющей атакующей статистикой – всего семь голов в пяти последних матчах, причем в двух официальных встречах с «Университатей Клуж» команда не забила ни разу. Однако оборона выглядит достаточно надежно: пять пропущенных мячей за тот же период, а в еврокубках киевляне сумели сохранить свои ворота сухими в обоих матчах против румын. Важным фактором является опыт – «Динамо» регулярно играет в групповых этапах еврокубков и умеет проходить квалификацию. В товарищеских матчах команда показала неплохую результативность, разгромив «Радомяк» со счетом 4:2 и обыграв ЛАСК (2:0), что говорит о потенциале в атаке. Победа в серии пенальти над «Клуж» добавила уверенности, а домашний статус матча (пусть и на нейтральном поле в Люблине) дает психологическое преимущество.

ПАОК, напротив, выглядит более ярко в атаке – 15 голов в пяти последних играх, причем в товарищеских матчах команда разгромила «Вестерло» (4:0) и «Васланд-Беверен» (4:1), а также сыграла вничью с «Панатинаикосом» (2:2) в чемпионате. Однако оборона греков вызывает тревогу – восемь пропущенных мячей за пять матчей, а в Лиге Европы у команды затянувшаяся серия из трех поражений подряд, причем в каждом из этих матчей ПАОК пропускал. Это говорит о системных проблемах в защитных действиях именно в еврокубках, где соперники более высокого класса. К тому же гостевой матч в Люблине (формально домашний для «Динамо») усложняет задачу для ПАОК, который не имеет преимущества своего поля.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение «Динамо Киев». Оборона украинцев надежнее, а опыт прохождения квалификационных раундов должен сыграть решающую роль. ПАОК, несмотря на яркую атаку, слишком много пропускает и имеет негативную психологию в Лиге Европы. Победа «Динамо» с коэффициентом 2.90 выглядит привлекательным вариантом, учитывая, что хозяева способны забить хотя бы один мяч и сохранить свои ворота сухими.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации ключевым фактором становится текущая форма и еврокубковый опыт. «Динамо» показало характер в серии пенальти с «Клуж», тогда как ПАОК имеет негативную серию в Лиге Европы и проблемы в обороне. Это дает украинскому клубу преимущество, особенно при домашней поддержке (пусть и на нейтральном поле).

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Киев» сумеет обыграть ПАОК в первом домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Надежная оборона киевлян и опыт прохождения квалификационных раундов станут ключевыми факторами, тогда как греческий клуб продолжает испытывать проблемы в защите в еврокубках. При этом атака «Динамо» способна реализовать свои моменты, особенно на контратаках против нестабильной обороны соперника. Ставка на победу «Динамо» за 2.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Динамо Киев» и ПАОК состоится 23 июля 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать 2+2 и БЕТСИТИ.