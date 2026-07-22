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«Динамо Киев» – ПАОК: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

22 июля 2026 9:18
Динамо К - ПАОК
23 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Динамо»
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Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Динамо Киев» и ПАОК пройдет 23 июля 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Украинский гранд начал еврокубковый путь с драматичного прохода румынской «Университати Клуж» – две нулевые ничьи и победа в серии пенальти 4:2, что говорит о характере команды, но настораживает в атакующей игре. Греческий клуб, напротив, разгромно прошел предварительный раунд, однако в Лиге Европы у ПАОК затянувшаяся черная полоса – три поражения подряд в этом турнире. Сможет ли киевское «Динамо» прервать свою безголевую серию в еврокубках и воспользоваться проблемами соперника, или гости из Салоник наконец переломят негативную тенденцию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему встреча обещает быть результативной, несмотря на скромную статистику хозяев в последних матчах?

Кто победит в матче

«Динамо Киев» подходит к игре с не самой впечатляющей атакующей статистикой – всего семь голов в пяти последних матчах, причем в двух официальных встречах с «Университатей Клуж» команда не забила ни разу. Однако оборона выглядит достаточно надежно: пять пропущенных мячей за тот же период, а в еврокубках киевляне сумели сохранить свои ворота сухими в обоих матчах против румын. Важным фактором является опыт – «Динамо» регулярно играет в групповых этапах еврокубков и умеет проходить квалификацию. В товарищеских матчах команда показала неплохую результативность, разгромив «Радомяк» со счетом 4:2 и обыграв ЛАСК (2:0), что говорит о потенциале в атаке. Победа в серии пенальти над «Клуж» добавила уверенности, а домашний статус матча (пусть и на нейтральном поле в Люблине) дает психологическое преимущество.

ПАОК, напротив, выглядит более ярко в атаке – 15 голов в пяти последних играх, причем в товарищеских матчах команда разгромила «Вестерло» (4:0) и «Васланд-Беверен» (4:1), а также сыграла вничью с «Панатинаикосом» (2:2) в чемпионате. Однако оборона греков вызывает тревогу – восемь пропущенных мячей за пять матчей, а в Лиге Европы у команды затянувшаяся серия из трех поражений подряд, причем в каждом из этих матчей ПАОК пропускал. Это говорит о системных проблемах в защитных действиях именно в еврокубках, где соперники более высокого класса. К тому же гостевой матч в Люблине (формально домашний для «Динамо») усложняет задачу для ПАОК, который не имеет преимущества своего поля.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение «Динамо Киев». Оборона украинцев надежнее, а опыт прохождения квалификационных раундов должен сыграть решающую роль. ПАОК, несмотря на яркую атаку, слишком много пропускает и имеет негативную психологию в Лиге Европы. Победа «Динамо» с коэффициентом 2.90 выглядит привлекательным вариантом, учитывая, что хозяева способны забить хотя бы один мяч и сохранить свои ворота сухими.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации ключевым фактором становится текущая форма и еврокубковый опыт. «Динамо» показало характер в серии пенальти с «Клуж», тогда как ПАОК имеет негативную серию в Лиге Европы и проблемы в обороне. Это дает украинскому клубу преимущество, особенно при домашней поддержке (пусть и на нейтральном поле).

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
94
Томаш Кендзера
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
70
Богдан Редушко
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
9
Назар Волошин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Иоаннис Михайлидис
ЦЗ
16
Джонджо Кенни
ЦЗ
35
Хорхе Санчес
ПЗ
20
Христос Зафеирис
ЦП
27
Суалио Мейте
ЦП
65
Иоаннис Константелиас
ЦП
10
Димитрис Пелкас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
56
Анестис Миту
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
4-3-3
35
Нещерет
44
Дубинчак
32
Михавко
40
Биловар
94
Кендзера
10
Шапаренко
6
Бражко
8
Пихаленок
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
4-5-1
1
Павленка
35
Санчес
5
Михайлидис
16
Кенни
21
Баба
20
Зафеирис
65
Константелиас
10
Пелкас
14
Живкович
27
Мейте
56
Миту
Остались в запасе
Динамо К
ПАОК
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Алессио Лиски

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Киев» сумеет обыграть ПАОК в первом домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Надежная оборона киевлян и опыт прохождения квалификационных раундов станут ключевыми факторами, тогда как греческий клуб продолжает испытывать проблемы в защите в еврокубках. При этом атака «Динамо» способна реализовать свои моменты, особенно на контратаках против нестабильной обороны соперника. Ставка на победу «Динамо» за 2.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Динамо Киев» и ПАОК состоится 23 июля 2026 года в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать 2+2 и БЕТСИТИ.

«Динамо Киев» – ПАОК: смотреть онлайн

2.85
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы ПАОК Динамо К
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