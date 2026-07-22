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«Паневежис» – «Тобол»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

22 июля 2026 10:25
Паневежис - Тобол
23 июл. 2026, четверг 18:30 | Лига конференций, 2 раунд
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2.15
Победа «Тобола»
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Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Паневежисом» и «Тоболом» пройдет 23 июля 2026 года в Паневежисе на стадионе «Аукштайтия». Литовский клуб подходит к игре с серьезными проблемами в обороне – команда пропускает в восьми последних матчах подряд и в среднем получает два гола за игру. Казахстанский клуб, напротив, выглядит стабильнее: забивает в шести из восьми последних встреч и имеет более сбалансированные показатели. Сможет ли «Паневежис» использовать преимущество домашнего поля и прервать свою неудачную серию, или «Тобол» добьется успеха на выезде, несмотря на свою неудачную гостевую статистику в Лиге Конференций? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Паневежис» подходит к игре с неутешительными показателями: в последних пяти матчах команда забила всего шесть голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила десять (2.00 в среднем). При этом хозяева пропускают в восьми последних матчах подряд, что говорит о системных проблемах в защите. В чемпионате Литвы команда не может найти стабильность: поражение от «Жальгириса Каунас» (0:3), ничья с «Гегельманн Литауэн» (1:1) и поражение от «Судувы» (1:2). Единственная победа была одержана над «ФА Шяуляй» (3:2), но и в том матче хозяева пропустили два мяча. Домашняя поддержка на «Аукштайтии» может помочь, но против организованного соперника вряд ли станет решающим фактором, особенно учитывая слабую игру в обороне.

«Тобол» выглядит предпочтительнее: в последних пяти матчах команда забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустила шесть (1.20 в среднем). Казахстанцы забивают в шести из восьми последних встреч, что говорит о стабильной атакующей игре. В чемпионате Казахстана команда показывает неплохие результаты: победы над «Окжетпесом» (3:1) и «Алтаем» (3:1), ничья с «Кызыл-Жаром» (1:1). Однако есть и тревожный фактор: «Тобол» не выигрывает в семи последних выездных матчах в Лиге Конференций, что говорит о проблемах в гостевых еврокубках. Тем не менее против такого слабого в обороне соперника, как «Паневежис», казахстанцы должны суметь забить и добиться положительного результата.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Паневежис» слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на победу даже дома, а «Тобол» имеет более сбалансированную игру и стабильно забивает. Хотя гостевой фактор в еврокубках беспокоит, против столь уязвимой обороны хозяев казахстанцы должны справиться. Победа «Тобола» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации ключевым аргументом становится текущая форма: «Паневежис» пропускает в восьми матчах подряд, а «Тобол» стабильно забивает в шести из восьми последних встреч. Это указывает на то, что гости должны реализовать свои моменты и добиться победы, несмотря на свою неудачную гостевую серию в Лиге Конференций.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Тобол» сумеет обыграть «Паневежис» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Литовский клуб слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на положительный результат, даже с учетом домашнего поля. Казахстанцы стабильно забивают и должны использовать уязвимость обороны хозяев, чтобы добиться победы. Ставка на победу «Тобола» за 2.15 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Паневежисом» и «Тоболом» состоится 23 июля 2026 года в Паневежисе на стадионе «Аукштайтия» и начнется в 18:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Паневежис» – «Тобол»: смотреть онлайн

2.15
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Тобол Паневежис
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