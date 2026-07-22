Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Хапоэль Тель-Авив» и «Лудогорцем» пройдет 23 июля 2026 года в Тель-Авиве. Израильский клуб подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует надежную игру в обороне. Болгарский гранд, напротив, сделал ставку на атаку: в пяти последних встречах забито 12 голов, при этом команда побеждает в трех последних матчах и не пропускает в трех играх кряду. Сможет ли «Хапоэль» использовать фактор домашнего поля и свою непробиваемую защиту, чтобы нейтрализовать мощную атаку гостей, или «Лудогорец» продолжит свою победную серию и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему встреча обещает быть закрытой и напряженной?

Кто победит в матче

«Хапоэль Тель-Авив» подходит к игре с впечатляющей серией без поражений – пять матчей, в которых команда не уступала соперникам. При этом оборона действует крайне надежно: в среднем пропускается всего один гол за игру, а в пяти последних встречах пропущено всего пять мячей. В атаке израильтяне действуют скромнее – 1.40 гола в среднем за матч, но при этом команда забивает в пяти из семи последних игр, что говорит о стабильности. В товарищеских матчах «Хапоэль» обыграл ДАК (1:0) и «Злин» (2:1), сыграл вничью с «Дуклой» (0:0) и «Бней-Иегудой» (3:3), а последний официальный матч в чемпионате завершился ничьей с «Бейтаром» (1:1). Домашний стадион и поддержка трибун могут стать важным фактором, особенно против соперника, который привык доминировать в атаке. Однако игра в обороне и умение сохранять концентрацию на протяжении всего матча дают хозяевам шанс на успех.

«Лудогорец», напротив, делает ставку на атакующий футбол: 12 голов в пяти последних матчах – в среднем 2.40 за игру, а также команда забивает в пяти встречах подряд. При этом болгары не пропускают в трех последних матчах, что свидетельствует о прогрессе в защитных действиях. В среднем пропускается 1.20 гола за игру, что также неплохо. В официальных матчах «Лудогорец» начал чемпионат с победы над «Локомотивом Пловдив» (1:0), а в товарищеских встречах обыграл «Теуту» и «Септември» (оба раза 1:0), сыграл вничью с «Ботошани» (2:2) и разгромил «Этыр» (7:4). Такая результативность и умение добиваться побед даже при минимальном счете говорят о высоком классе команды. Гостевой матч в Израиле не должен стать проблемой, учитывая опыт выступлений в еврокубках и стабильную игру в атаке.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Лудогорец» является фаворитом, несмотря на домашнюю серию «Хапоэля». Оборона израильтян надежна, но атака недостаточно остра, чтобы пробить защиту болгар, которая в последних трех матчах остается сухой. При этом «Лудогорец» умеет забивать в гостях и вряд ли позволит хозяевам отойти от своих ворот. Победа «Лудогорца» выглядит наиболее вероятным исходом, но матч обещает быть низовым и напряженным.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации решающее значение имеет текущая форма и тактическая готовность. «Хапоэль» не проигрывает дома и имеет надежную оборону, а «Лудогорец» побеждает в трех последних матчах и не пропускает в трех играх подряд. Эти тренды указывают на то, что гости находятся в более уверенном психологическом состоянии и имеют преимущество в атаке.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Лудогорец» сумеет обыграть «Хапоэль Тель-Авив» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Израильский клуб может рассчитывать на ничью при хорошей обороне, но атакующая мощь болгар и их умение забивать даже в гостях должны принести результат. Учитывая, что «Хапоэль» не проигрывает в последних пяти матчах, но и побеждает нечасто, ничейный исход также возможен, однако букмекеры отдают предпочтение гостям. Ставка на победу «Лудогорца» за 2.48 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Хапоэль Тель-Авив» и «Лудогорцем» состоится 23 июля 2026 года в Тель-Авиве и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.