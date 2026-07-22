Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Войводиной» и «Аяксом» пройдет 23 июля 2026 года в Нови-Саде на стадионе «Караджордже». Сербский клуб начал сезон с разгромной победы в чемпионате (4:0 над ОФК), но в еврокубках уже уступил «Ференцварошу» с общим счетом 1:5 в предыдущем раунде Лиги Европы и теперь перешел в Лигу Конференций. Амстердамский гранд, напротив, завершил прошлый сезон победой в плей-офф Эредивизи и подходит к матчу после серии товарищеских встреч, в которых команда действовала сдержанно, но стабильно. Сможет ли «Войводина» использовать преимущество домашнего поля и свою неплохую домашнюю серию, чтобы навязать борьбу именитому сопернику, или класс «Аякса» и его опыт в еврокубках окажутся решающими? Кто окажется сильнее и почему этот матч может стать проверкой для атакующих линий обеих команд?

Кто победит в матче

«Войводина» подходит к игре с неплохой результативностью – девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1.80 за игру), при этом команда забивает в 11 из 13 последних встреч, что говорит о стабильности в атаке. В домашних матчах сербы особенно сильны: они не проигрывают в 9 из 11 последних игр на «Караджордже». Однако оборона хозяев не столь надежна – 1.20 пропущенных гола в среднем за последние пять матчей, а в двух играх против «Ференцвароша» сербская команда пропустила пять мячей. Это показывает, что против более сильных соперников «Войводина» испытывает серьезные трудности, несмотря на домашнюю поддержку. Тем не менее разгром ОФК в чемпионате (4:0) добавил уверенности, и хозяева наверняка попытаются использовать стандартные положения и контратаки, чтобы удивить гостей.

«Аякс», несмотря на менее впечатляющую статистику в последних пяти играх (пять голов и пять пропущенных, в среднем по 1.00 за матч), остается явным фаворитом благодаря классу и опыту. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в шести встречах подряд, что говорит о стабильной атакующей линии. В товарищеских матчах амстердамцы действовали сдержанно, но обыграли «Олимпиакос» (1:0) и АЕК Ларнаку (1:0), сыграли вничью с «Бохумом» (1:1), что показывает умение добиваться результата даже при не самой яркой игре. Оборона «Аякса» также выглядит надежно – всего один пропущенный в среднем за игру, и в последних матчах команда редко пропускает больше одного мяча. Опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы дает гостям огромное преимущество, особенно в двухматчевых противостояниях, где важно сыграть на выезде с холодной головой.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Аякс» является фаворитом, несмотря на сопротивление хозяев. «Войводина» сильна дома, но против соперника уровня «Аякса» ее оборона вряд ли выдержит давление, особенно учитывая проблемы, которые сербы испытывали в матчах с «Ференцварошем». При этом «Аякс» умеет забивать в гостях и вряд ли позволит хозяевам отойти от своих ворот. Победа «Аякса» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались в квалификации Лиги Европы, и «Аякс» уверенно прошел «Войводину», выиграв 1:0 дома и 3:1 в гостях. Этот опыт показывает, что амстердамцы знают, как играть против сербского клуба, и не испытывают проблем с его обороной. Текущая форма также на стороне гостей – «Войводина» проиграла два матча подряд в Лиге Европы, а «Аякс» не проигрывает в большинстве последних встреч и стабильно забивает.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Аякс» сумеет одержать уверенную победу над «Войводиной» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Хозяева могут оказать сопротивление, особенно в начале встречи, но класс и опыт гостей, а также их надежная оборона и стабильная атакующая игра позволят им добиться преимущества в два и более мяча. Очные встречи прошлого сезона подтверждают, что «Аякс» не испытывает проблем с этим соперником. Ставка на победу «Аякса» с форой (-1) за 1.85 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Войводиной» и «Аяксом» состоится 23 июля 2026 года в Нови-Саде на стадионе «Караджордже» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.