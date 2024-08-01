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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Войводина - Аякс
Войводина - Аякс: обзор матча 01 августа 2024
Войводина
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Аякс
53'
Й. Шутало
85'
Й. Хато
90+2'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Аякс
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Б. Траоре
Пас отдал
Й. Хато
85'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хато
Пас отдал
С. Бергейс
80'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ч. Акпом
Замена
В. Савичевич
️️️️
М. Полетанович
75'
71'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
К. Фитц-Джим
60'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Расмуссен
60'
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Форбш
Замена
А. Радулович
️️️️
У. Николич
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Й. Шутало
Пас отдал
Ч. Акпом
46'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Вуканович
42'
Желтая карточка
А. Вуканович
37'
30'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
23
Лукас Баррос
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Войводина
12
Драган Росич
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
3-3-1-3
25
Царевич
16
Бутян
28
Сиченье
5
Црномаркович
18
Петрович
72
Николич
4
Полетанович
11
Деле
11
9
Вуканович
23
Баррос
4-3-1-2
22
Пасвер
6
Шутало
2
Ренш
21
Хато
15
Бас
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
9
Форбш
29
Акпом
7
Расмуссен
4
Полетанович
18
Савичевич
18
Савичевич
4
Полетанович
72
Николич
49
Радулович
49
Радулович
72
Николич
9
Вуканович
9
Иванович
9
Иванович
9
Вуканович
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
7
Расмуссен
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Расмуссен
28
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
28
Фитц-Джим
9
Форбш
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбш
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
Остались в запасе
Войводина
Аякс
12
Драган Росич
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
1
Matija Gočmanac
ВР
48
Сеид Корац
ЦЗ
77
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Марко Величкович
ЦП
27
Петар Сукачев
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Войводина - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер
(Бурса)
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
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